Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono stati costretti a separarsi. Il ballerino continuerà la quarantena da solo a Napoli a causa dell’inizio della nuova stagione di Made In Sud

Stefano De Martino ha aggiornato i suoi fedeli sostenitori, attraverso una stories pubblicata su Instagram, di essersi ufficialmente separato da Belen Rodriguez. No, non siate mal pensanti. La coppia non ha deciso di separare ancora una volta le strade della loro vita, ma sono stati costretti a separarsi in quanto il bel ballerino napoletano è impegnato con la messa in onda delle nuove puntate di Made In Sud.

Gli studi dello show si trovano a Napoli, mentre la casa di Stefano e Belen, che hanno chiarito se diventeranno di nuovo genitori o meno, si trova a Milano e a causa delle norme attualmente in vigore non può di certo fare su e giù tra le due città.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono separati, ma non appena quest’edizione di Made in Sud volgerà al termine torneranno di nuovo insieme.

Stefano De Martino dopo la quarantena con Belen Rodriguez: “Sono stato fortunato”

Il marito di Belen Rodriguez ci ha tenuto a chiarire che si ritiene fortunato ad essere riuscito a trascorrere queste settimane in compagnia della sua famiglia, nonostante ora sia stato costretto a dirgli addio, in quanto numerose persone purtroppo non vedono i loro cari da diverso tempo a causa del coronavirus.

“Tra poco comincerò a lavorare alla nuova edizione di Made in Sud” ha premesso Stefano De Martino, che di recente ha risposto alla polemica di Feltri. “Voglio dare un forte abbraccio a tutte quelle persone che stanno trascorrendo questi giorni da soli” ha proseguito il conduttore di Rai 2. “Io sono stato fortunato a poterli trascorrere con la mia famiglia fino a ieri e soltanto oggi mi rendo conto di quanto sia difficile stare da solo” ha concluso il marito di Belen.

Belen e Stefano sicuramente riusciranno a superare anche questo difficile momento e ne usciranno più forti di prima.