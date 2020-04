Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno recentemente dichiarato di voler dare un fratellino, o una sorellina, al piccolo Santiago

Da quando Belen Rodriguez e suo marito Stefano De Martino sono tornati insieme, il pubblico del piccolo schermo non spera altro che vederli non solo ripetere le nozze ma allargare perfino la famiglia.

La bella modella argentina, recentemente intervistata dal settimanale Chi, ha risposto a qualche domanda in modo tale da soddisfare la curiosità dei suoi fan in merito a che direzione sta prendendo il suo rapporto con il conduttore di Made In Sud.

“Mia mamma fortunatamente abita nel mio stesso palazzo, quindi quando io Stefano vogliamo ritagliarci qualche momento per noi abbiamo la possibilità di poterlo fare” ha promesso la sorella maggiore di Cecilia Rodriguez. “Un secondo figlio? Diciamo che ci stiamo provando, a me piacerebbe” ha concluso la modella.

Belen Rodriguez, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad una dolce dedica per Stefano De Martino, oltre a parlare di voler allargare la sua famiglia ne ha approfittato anche per mandare una frecciatina a sua sorella Cecilia Rodriguez. Che cosa ha detto?

Belen ha dichiarato che oltre a lei, anche sua sorella sta pensando di mettere su famiglia a che sarebbe pronta a mettere al mondo il suo primogenito con Ignazio Moser, con cui sta trascorrendo questi giorni di quarantena.

“Non sono l’unica che qui pensa ad allargare la famiglia” ha esordito la moglie di Stefano De Martino. “So che anche mia sorella ci sta pensando seriamente” ha concluso la modella. Insomma, in casa Rodriguez è tempo di cicogne!

Visualizza questo post su Instagram ♡︎♡︎♡︎ #esaurita Un post condiviso da (@belenrodriguezreal) in data: 30 Mar 2020 alle ore 11:10 PDT

Intanto, Belen e Stefano sono più innamorati che mai, confermando che la quarantena sta facendo più che bene al loro rapporto.