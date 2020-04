Maschere per capelli grassi e sfibrati fai da te | Scopri come

Capelli grassi e sfibrati? Scopri come preparare a casa le maschere per capelli, utilizzando prodotti naturali che nutrono e idratano la chioma in profondità.

I capelli vanno curati e trattati sempre, ogni giorno perchè subiscono un forte stress non solo dovuto all’inquinamento atmosferico, ma anche per le colorazioni e tecniche di asciugatura. Questi fattori rendono la chioma fragile, spenta e poco gestibile durante la messa in piega.

In particolar modo, i capelli grassi, dove le ghiandole sebacee producono più sebo del dovuto, per diversi motivi, come la predisposizione genetica o lo scompenso ormonale. Queste cause rendono i capelli spenti, fragili e soprattutto hanno un odore sgradevole, un inestetismo che interessa tantissime donne, si può attenuare eliminando l’eccesso di sebo, partendo dalla radice fino alle punte, preparando delle maschere a casa. Queste permettono di rivitalizzare e fortificare la chioma grassa e fragile utilizzando solo ingredienti naturali e facilmente reperibili.

La maschere fai date sono una valida alternativa se non potete sottoporre i vostri capelli a trattamenti professionali. Noi di CheDonna.it vi elenchiamo le diverse, maschere per capelli grassi e fragili da poter fare a casa da sole.

Maschere per capelli grassi

La maschera per capelli è un ottimo rimedio per curare e contrastare i capelli grassi, bisogna solo porre attenzione al tipo di ingrediente da utilizzare in quanto, non tutti sono adatti ad ogni tipologia di capello. Le donne che hanno i capelli grassi, non possono utilizzare di oli vegetali, che invece risultano molto efficaci su una chioma secca. Scopriamo quali maschere fare a casa.

1- Maschera al bicarbonato, limone e aloe vera

Il bicarbonato di sodio è un alleato per i capelli grassi, in quanto è un sebo-regolatore, utile in caso in cui si soffre di prurito e di fastidio. Inoltre questa maschera è efficace sia in caso di dermatite che di forfora. Il limone è efficace perchè possiede proprietà disinfettanti e sgrassanti, mentre l‘aloe vera possiede proprietà cicatrizzanti, antisettiche, ed antinfiammatorie.

Preparate la maschera, iniziate a mettere in una ciotolina il succo di un limone, 2 cucchiai di bicarbonato e 1 cucchiaio di gel d’aloe vera. Mescolate bene, aggiungete un po’ d’acqua calda, dovrete ottenere una consistenza pastosa, applicate sui capelli, poi avvolgeteli con la pellicola per alimenti o una cuffia da doccia, lasciate agire per 20 minuti. Lavate normalmente i capelli utilizzando lo shampoo per capelli grassi, sempre delicato.

2- Maschera all’ortica e tè nero

L’ortica è una pianta erbacea, che ha la stessa valenza del bicarbonato un alleato per combattere il sebo e i capelli con forfora. Il tè nero invece, contiene una sostanza astringente nota come “acido tannico” che previene il sebo e permette i pori di chiudersi bene. A questi ingredienti si deve aggiungere il tea tree oil, un olio essenziale concentrato che va a depurare i follicoli dei capelli, riducendo non solo la forfora, ma anche la formazione del sebo.

Preparate la maschera, facendo bollire una tazza di foglie di ortica sminuzzate con 1 bustina di tè nero, lasciate intiepidire, poi aggiungete 2 cucchiai di bicarbonato e 4 gocce di tea tree oil. Mischiate bene ed applicate su tutta la chioma chioma e lasciate in posa per circa 20 minuti, poi lavate bene con uno shampoo specifico.

3- Maschera intensiva all’argilla verde e amido di mais

L’argilla verde aiuta i capelli a migliorare l’aspetto dei capelli grassi, grazie alle sue proprietà disinfettanti e purificanti. L’amido di mais invece ha un potere assorbente, alla maschera va aggiunto anche l’aceto di mele che va a riequilibrare il pH naturale del cuoio capelluto.

Preparate la maschera mettendo in un pentolino 2 cucchiai di argilla verde, 1 di amido di mais, 1 di aceto di mele e 5 gocce di olio essenziale di timo. Quest’ultimo ha un azione astringente e vasocostrittrici. Riscaldate il tutto, poi aggiungete acqua calda fino a quando il composto non sarà pastosa, poi applicate sulle radici, lunghezze e punte e coprite con una cuffia da doccia e lasciate agire per 20 minuti. Sciacquate bene i capelli e poi procedete con uno shampoo specifico.

Maschere per capelli sfibrati

I capelli secchi e sfibrati, interessano tantissime donne, soprattutto quelle che sottopongono i capelli a forte stress. Le temperature elevate del phon, piastre, tinture e decolorazioni, indeboliscono ulteriormente la chioma, quindi si può ricorrere a maschere specifiche da fare a casa.

1- Maschera all’olio di ricino, miele e burro di karitè

L’olio di ricino è un olio che va a rinforzare e nutre in profondità i capelli sfibrati, mentre il burro di karitè e il miele nutrono, idratano e rigenerano il capelli.

Preparate la maschera, riscaldate a bagnomaria 1 cucchiaio di burro di karitè , in modo che sarà più morbido. Trasferite in una ciotola con 3 cucchiai di olio di ricino e 2 di miele e mescolate bene, fino a quando non otterrete un composto cremoso ed omogeneo. Se è troppo densa, potete aggiungere un pò di acqua calda, poi distribuite sui capelli, e massaggiate delicatamente con i polpastrelli. In questo modo si favorisce la microcircolazione e gli ingredienti penetrano in profondità. Poi coprite i capelli con una cuffia o la pellicola trasparente, lasciate agire per circa 20 minuti. Lavate i capelli con un prodotto specifico per chiome sfibrate ma senza agenti aggressivi.

2- Maschera all’hennè e banana

Questa maschera si prepara con l’hennè, banana e olio d’oliva, conosciuto per le proprietà emollienti e idratanti. La banana invece nutre grazie alle vitamine e sali minerali e l’hennè neutro migliora la struttura del capello, partendo dalla radice. In questo modo si evita la formazione di doppie punte, donando lucentezza ai capelli.

Preparate la maschera, mettendo in una ciotola l’acqua calda e 100 g di polvere di hennè neutro. Lavorate bene fino ad ottenere una pasta cremosa, poi riduce in polpa la banana e la unite al composto. Aggiungete 2 cucchiai di olio d’oliva e lavorate, applicate sui capelli e massaggiate delicatamente, lasciate agire per circa un’ora poi coprite con una cuffia o con la pellicola trasparente. Trascorso il tempo, procedete con lo shampoo, utilizzandone uno ristrutturante.