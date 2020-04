Adriana Volpe | Dopo il GF VIP un programma Sky (quasi) tutto suo

Adriana Volpe si è ritrovata a essere uno dei personaggi più amati del Grande Fratello VIP 4: dopo il successo nel reality arriva il nuovo programma targato SKY. Di cosa tratterà?

Professionista della conduzione televisiva ormai da diversi anni, “partner” di Giancarlo Magalli che è riuscita a rimanere al fianco dell’ingombrante conduttore RAI più di qualsiasi altra collega eppure perfetta in un programma di intrattenimento “spinto” come il Grande Fratello.

Adriana Volpe ha dimostrato di poter essere una figura di raccordo tra la televisione d’informazione e quella più disimpegnata.

Proprio per questo motivo Mediaset stava pensando a lei per il Mattino 5 del fine settimana, in coppia con un Michele Cucuzza che, sempre grazie al Grande Fratello, ha ritrovato lo smalto televisivo di un tempo.

A mettersi tra Adriana e i suoi sogni di gloria, però è arrivato il Coronavirus.

A causa dei profondi cambiamenti di palinsesto operati sia da Rai sia da Mediaset e a causa dei tagli agli investimenti per la produzione di nuovi programmi, il progetto di Mattino 5 Week End è stato soppresso.

A quanto pare, nonostante le dichiarazioni d’amore da parte di Adriana, Mediaset non ha fatto altre proposte alla conduttrice, lasciandola “volare” verso altri cieli televisivi (e infatti la Volpe pare abbia firmato con Sky).

Adriana Volpe: programma tutto nuovo su Sky

La Volpe andrà in onda su TV8, un canale in chiaro di Sky che ha deciso evidentemente di puntare su un format simile a Mattino 5, cioè su un programma in grado di fornire informazioni utili sull’attualità e su tematiche tendenzialmente “serie” alternando questo tipo di servizio a segmenti di intrattenimento che si occuperanno principalmente di gossip e spettacolo.

La Volpe sembra quindi la candidata ideale a ricoprire il “ruolo ibrido” di conduttrice e giornalista, in grado di essere abbastanza credibile da non snaturare il concept di un programma che fa anche informazione e allo stesso tempo abbastanza spontanea e divertente da riuscire a occuparsi in maniera piacevole e accattivante di argomenti leggeri.

La Volpe dal canto suo ha dichiarato di essere al settimo cielo: “Sono entusiasta per l’inizio di questa nuova avventura, credo in questo progetto e lo sposo pienamente” ha dichiarato.

La Volpe non sarà da sola alla conduzione del programma: la parte “informativa” sarà infatti affidata a un collega maschio: Alessio Viola. Anche nella formula Sky si ripete quindi la divisione dei ruoli che i telespettatori sono abituati a vedere su Canale 5 e che, forse, dovrebbe essere rivoluzionata.

Nel frattempo, Adriana non molla il colpo e, per non sparire dalla memoria collettiva dei telespettatori a causa del periodo che intercorrerà tra questo momento e l’effettiva realizzazione del programma di Sky, ha cominciato a fare dirette Instagram.

Funzionano? Assolutamente sì, e la Volpe è anche in grado di risultare credibile mentre scherza sul fatto che, come tutti gli italiani in quarantena, fa call “di lavoro” metà in giacca e metà in pigiama (e pantofole!).

Mentre si gode i frutti del suo successo professionale, però, la Volpe e suo marito Pietro continuano a lottare contro coloro che diffondono notizie in merito a una presunta crisi del loro matrimonio.