Andrea Iannone, recentemente intervistato dal settimanale Oggi, per la prima volta ha parlato delle sue relazioni con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, lanciando loro una frecciatina

Andrea Iannone per la prima volta ha scelto di sbilanciarsi sulle sue relazioni, ormai terminate da tempo, con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis.

Il pilota di solito non ama parlare della sua vita privata, per questo motivo le sue dichiarazioni sul settimanale Oggi, hanno un po’ spiazzato il suo fedele pubblico che non lo ha abbandonato in questo periodo così delicato per lui, viste le accuse di doping che gli hanno impedito di proseguire con il suo lavoro.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Stefano De Martino si separa da Belen: “Continuerò la quarantena da solo”

Che cosa ha detto Andrea, che di recente ha dichiarato di stare bene dopo la rottura con Giulia, sulle sue ex? Iannone ha svelato il motivo per cui queste con queste due donne l’amore è terminato.

“Sono una persona dal cuore puro e sempre fedele a me stesso e a ciò che sono” ha premesso il pilota. “Sulle mie storie passate non ho alcun rancore o qualche tipo di rimpianto” ha proseguito. “Ci tengo a precisare che auguro il meglio ad entrambe” ha aggiunto. “Nella mia vita ho affrontato situazioni davvero difficili, quindi capisco che non è facile starmi accanto” ha chiarito Andrea. “Soprattutto se viene a mancare una certa maturità” ha concluso.

Andrea Iannone ha lanciato una frecciatina a Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, che sono concentratissime sui loro rispettivi compagni.

Andrea Iannone si sbilancia sulle accuse di doping: “Sono tranquillo e fiducioso”

Andrea Iannone, tra una frecciatina e l’altra a Giulia De Lellis e Belen, si è anche sbilanciato in merito alle accuse di doping che lo hanno visto protagonista nel corso di questi mesi.

Il pilota ha rivelato di sentirsi abbastanza tranquillo e fiducioso nei confronti della giustizia, che sicuramente farà il suo corso.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis | Andrea Damante ha violato la quarantena? L’accusa

“Non ho mai pensato di mollare” ha subito precisato Andrea Iannone sulle accuse di doping, di recente è anche arrivata la sentenza in merito a questa spiacevole situazione. “E’ un qualcosa che non fa parte di me” ha proseguito il pilota. “Sono abbastanza tranquillo e rimango fiducioso nella giustizia” ha aggiunto.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Emma Marrone lancia una frecciata a Stefano: “Non devo perdonare Belen”

“Le persone innocenti non hanno nulla da temere” ha giustamente fatto notare l’ex fidanzato di Giulia De Lellis. “Al momento non sogno altro che indossare di nuovo il mio casco e risalire sulla mia Aprilia il prima possibile” ha concluso il pilota, augurandosi che questo incubo possa concludersi il prima possibile.

Andrea Iannone, che di recente è stato accusato di aver violato la quarantena, è assolutamente positivo sulla vicenda e non vede l’ora, come tutti i suoi fan che non lo hanno mai abbandonato in questo periodo così delicato della sua vita, di poter ritornare alla vita di sempre. O almeno nei limiti, viste le norme attualmente in vigore per impedire il contagio da coronavirus.