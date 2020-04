Barbara D’Urso | Dove vive | Casa da sogno | Foto

Dove vive Barbara D’Urso? Avete mai visto la casa della conduttrice di canale 5? Attraverso le foto che pubblica su Instagram, ecco la sua dimora da sogno.

Barbara D’Urso, oltre a fare compagnia ai telespettatori tutti i giorni con Pomeriggio 5 e la domenica sera con Live – Non è la D’Urso, è anche molto attiva sui social. Ogni giorno, sul proprio profilo Instagram, pubblica foto e video in cui si mostra a casa, alle prese con la preparazione della cena. Foto e video in cui mostra anche parti della sua bellissima casa, ma dove vive la D’Urso?

Barbara D’Urso: ecco la casa da sogno della conduttrice

Barbara D’Urso che a Pomeriggio 5 ha fatto un’amara confessione, vive a Milano, in una casa elegante, chic, raffinata e che rispecchia perfettamente lo stile della conduttrice di Pomeriggio 5. Tra i colori, predomina il bianco, mentre non mancano dettagli floreali che rendono ancora più accogliente la casa della D’Urso.

Dai pochi dettagli che appaiono dalle foto, poi, anche il bagno presenta un arredamento molto chic come potete vedere qui in basso.

Anche l’arredamento della camera da letto è chiaro e la stanza appare ampia e spaziosa.

Una casa, dunque, che rispecchia perfettamente i gusti della D’Urso che, dopo due mesi, potrà finalmente rivedere suo figlio come ha confessato a Pomeriggio 5 parlando dell’inizio della Fase 2 per la gestione dell’emergenza coronavirus.