Michelle Obama | “Becoming” arriva su Netflix dal 6 maggio

Michelle Obama arriva su Netflix con un film documentario tratto dal suo best seller “Becoming”. Disponibile in streaming dal prossimo 6 maggio.

C’è chi la vorrebbe alla Casa Bianca, in qualità di Presidentessa USA, chi la snobba e chi invece la rimpiange come First Lady. Certamente Michelle Obama è una donna fuori dal comune e a pensarlo non è soltanto suo marito Barack (ex Presidente degli Stati Uniti d’America) che l’ha sempre voluta al suo fianco negli impegni istituzionali e non – “Sei come una stella che brilla di luce propria e illumina la via al proprio passaggio”, ha detto l’ex Capo di Stato americano in occasione di un anniversario di matrimonio – ma anche tutti coloro che hanno avuto modo di constatare il suo costante impegno sociale e civile, più che un dovere per Michelle è un atto dovuto verso chi (come lei) sa cosa vuol dire faticare per ottenere ciascun successo. Questo significa, in parte, anche sapersi rialzare dopo qualche brutta caduta.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serie tv Netflix | 5 telefilm perfetti per trascorrere la quarantena

“Becoming”, best seller di Michelle Obama racconta la vita dell’ex First Lady dopo la Casa Bianca: Michelle ha viaggiato, 34 città internazionali visitate, per ritrovare sé stessa ed incontrare gli altri. Rimettere insieme i pezzi del proprio vissuto, incasellando anche frammenti dell’esistenza altrui. È stato un percorso formativo che le ha permesso di esplorare posti sconosciuti alla ricerca di nuove suggestioni, per capire cosa è diventata, ma soprattutto cosa siamo diventati – tante le riflessioni sulla metamorfosi del genere umano – e a cosa dobbiamo e possiamo ambire.

Michelle Obama, “Becoming” diventa un documentario

Le pagine dell’ultima fatica letteraria di Michelle Obama sono diventate un documentario che il 6 maggio arriverà su Netflix, la collaborazione fra il colosso dello streaming e la Higher Ground Production di Barack e Michelle ha portato ad un sodalizio piuttosto proficuo, sancito anche dalla direzione artistica di Nadia Hallgren (una candidatura agli Academy Award con “After Maria”) che ha dato valore e consistenza scenica agli scritti dell’ex First Lady.

“Non è stato semplicissimo girare le scene, sempre con la scorta alle calcagna pronta a seguirci dovunque andassimo con Michelle”, ha dichiarato la Hallgren che comunque si ritiene soddisfatta della resa finale del prodotto. Michelle Obama, poi, ha impreziosito l’imminente uscita del contenuto con parole puntuali e precise che sottolineano il vero intento di questo progetto editoriale: “Ripensiamo al passato per immaginare un futuro migliore. Quando si tratta di dire che cosa significa “diventare”, molti hanno paura di confessare le loro speranze a voce alta – spiega l’ex First Lady nella nota che accompagna l’annuncio del film – Anche nei tempi più duri, anzi soprattutto nei tempi più duri, le nostre storie sono le fondamenta dei nostri valori, e ciò che può rinforzare le connessioni tra tutti noi”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Summertime | Ecco la nuova serie italiana di Netflix

“Becoming” può essere, dunque, molto più di un’indagine documentaristica attraverso le gesta di una donna in grado di riscrivere la storia recente con il suo esempio plasmandosi anche ad incentivo per rimettere in discussione sé stessi attraverso le parole di chi, nonostante la celebrità e qualche possibilità in più, non ha mai smesso di mettersi in discussione volendo ricominciare – non proprio da zero – con l’intento di migliorarsi ancora perchè l’unico ostacolo da fronteggiare, in quest’esistenza così mutevole e imprevedibile, sono i rimpianti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: La Casa di Carta | Quando la quinta stagione su Netflix