Giulia De Lellis | Andrea Damante, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, è stato accusato di aver violato la quarantena. Una foto ha scatenato l’ira del web

Andrea Damante è sicuramente uno dei personaggi più discussi durante questo periodo di quarantena. Prima per il suo ritorno di fiamma con Giulia De Lellis e poi a causa di una foto pubblicato su Instagram che ha scatenato l’ira del popolo della rete. Il motivo?

Un brand che produce mascherine ha pubblicato una fotografia dell’ex tronista di Uomini e Donne, tra l’altro di recente Giulia ha parlato dei tradimenti subiti, in auto in compagnia di due suoi amici mentre promuove l’oggetto ricevuto. Ovviamente la foto ha scatenato la furia dei fan che fanno notare che al momento, se non per casi di urgenza, è assolutamente vietato uscire di casa, soprattutto in gruppo, accusando il fidanzato della De Lellis di non aver rispettato la quarantena.

Andrea Damante ha violato la quarantena? Almeno per il momento sia lui sia la sua fidanzata hanno preferito non pronunciarsi su tale polemica.

Giulia De Lellis e Andrea Damante dividono il web: l’ipotesi sull’uscita di gruppo

In molti hanno accusato il fidanzato di Giulia De Lellis di non aver rispettato la quarantena, definendolo una persona incosciente e che non ha assolutamente rispetto per gli altri. Alcuni fan del bel dj veronese, però, hanno affermato che la foto potrebbe essere vecchia e che lui si stesse semplicemente spostando per andare a lavoro.

Andrea Damante, tra l’altro è stata Giulia a fare il primo passo, secondo alcuni fan non avrebbe violato nessuna norma in quanto lo scatto non sarebbe recente o comunque era entrato in auto per andare a lavoro e non per divertirsi e fare ciò che gli pare come molti sospettano.

Almeno per il momento, Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno preferito non sbilanciarsi sullo scatto finito in rete, facendo nascere ancora di più il sospetto da parte dei fan di Uomini e Donne.