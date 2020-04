Coronavirus | Andrea Iannone ha violato le norme imposte per il rispetto della quarantena? Il popolo del web sembra essere convinto di sì, notando degli indizi che sarebbero sfuggiti all’ex fidanzato di Giulia De Lellis e Belen Rodriguez

Andrea Iannone, secondo gli utenti della rete, avrebbe violato le norme della quarantena imposta per evitare il contagio da coronavirus. Per quale motivo?

I suoi fan su Instagram hanno sospettato che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, che pare avere iniziato questo periodo di quarantena da solo, sia stato raggiunto da una ragazza in questi giorni. Se questo dovesse rivelarsi vero, ovviamente, sarebbe contro le norme imposte dagli organi competenti. In quanto non ci si potrebbe spostare senza nessuna valida certificazione. Ma perché i fan sospettano di ciò?

Gli utenti hanno notato un’ex concorrente dell’Isola dei Famosi, manco a farlo apposta anche l’ex conduttrice del reality show è stata accusata di aver violato le norme, sta pubblicando delle foto in cui lo sfondo, confrontato con le foto precedenti pubblicate da Giulia De Lellis, sembrerebbe essere quello della casa di Iannone.

Andrea Iannone ha violato la quarantena? I fan sembrerebbero non avere dubbi, in quanto sono convinti che il pilota si trovi con Cristina Buccino.

Coronavirus | Andrea Iannone e Cristina Buccino insieme in quarantena? Gli indizi

Secondo gli utenti della rete, Andrea Iannone e Cristina Buccino stanno trascorrendo insieme la quarantena.

A dare man forte alla loro tesi, come anticipato, ci sarebbero le foto dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi che sembrerebbero essere scattate negli stessi luoghi in cui si trovava Giulia De Lellis quando stava con lui negli scorsi mesi, ma non solo.

Andrea Iannone, che ha dichiarato di stare bene dopo la rottura con Giulia De Lellis, negli scorsi giorni ha pubblicato una canzone dal titolo Cristina. Una strana coincidenza, no?

Deianira Marzano, in maniera del tutto ironica visto come sono andate le precedenti storie del pilota, ha consigliato all’ex fidanzato di Cristina Buccino di prepararsi al ritorno di fiamma.