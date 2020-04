Andrea Iannone sul suo profilo Instagram sembrerebbe aver lanciato l’ennesima frecciatina alla sua ex fidanzata Giulia De Lellis, attualmente impegnata con Andrea Damante

Non è di certo un bel periodo questo per Andrea Iannone. Lo sportivo sta affrontando la quarantena da solo, ha una sospensione fino a giugno per la sua carriera e la sua ex fidanzata Giulia De Lellis si è rimessa con il suo storico fidanzato Andrea Damante.

Il pilota, però, non si è lasciato di certo scoraggiare dalle avversità della vita e per questo motivo sta approfittando del maggior tempo libero a disposizione per pensare e lavorare su stesso. Questo, forse in maniera un po’ inevitabile, lo porta a riflettere sul suo passato. Le riflessioni di Iannone, però, sono sembrate al pubblico della rete quasi una frecciatina all’esperta di tendenze. Sarà vero?

“Ho imparato dal mio errore e ho capito che quella era una scelta sbagliata” ha scritto il pilota ad un fan che gli chiedeva cosa cambierebbe del suo passato. “Sono lezioni che ci fanno crescere e capire chi siamo realmente”.

La risposta era l’ennesima frecciata di Andrea Iannone a Giulia De Lellis? Di recente, manco a farlo apposta, anche Andrea Damante lo aveva punzecchiato.

Andrea Iannone dopo la rottura con Giulia De Lellis: “Do valore al tempo”

Andrea Iannone ormai ha una nuova consapevolezza dentro di sé. Sa bene che è possibile scoprire nuove cose su stessi durante ogni giorno della propria vita. Per questo motivo, sempre rispondendo alla domanda di un fan su Instagram, ha capito di dover dare il giusto valore al tempo di cui dispone.

“Sto vivendo con la consapevolezza che ogni giorno è possibile imparare qualcosa” ha osservato l’ex fidanzato di Giulia De Lellis, che domani sarà a Verissimo con Andrea Damante.

“Anche se è difficile, ma ho capito che bisogna dare valore al proprio tempo. Il tempo è la cosa più preziosa di cui disponiamo e non esistono momenti da eliminare dalla nostra vita”.

Andrea Iannone, dopo questo difficile periodo di quarantena, riuscirà finalmente a trovare l’amore della sua vita?