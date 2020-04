I Damellis sono pronti ad approdare a Verissimo per raccontare la propria versione del “ritorno di fiamma” che ha appassionato il gossip italiano per settimane.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sembrano la prova vivente che l’amore è bello se non è litigarello.

Dopo una serie infinita di tradimenti, litigi, riappacificazioni, vendette dirette e indirette e un libro dedicato interamente alla torbida vicenda delle relazioni di Andrea Damante con altre ragazze, pare che i due siano definitivamente tornati insieme.

Stando a quello che hanno potuto scoprire i follower di Giulia e dei due Andrea (Andrea Damante e Andrea Iannone), Giulia e il suo ex si sarebbero riavvicinati nel momento in cui la storia tra la De Lellis e Andrea Iannone era ormai giunta al capolinea.

Naturalmente le voci in merito a un possibile tradimento di Giulia hanno sempre serpeggiato tra gli appassionati di Gossip, mentre i difensori della De Lellis sono pronti a giurare che Giulia abbia ripreso a frequentare Damante solo dopo aver lasciato definitivamente Iannone.

La verità, o almeno la versione ufficiale della verità sarà data da Giulia e Andrea Damante nel salotto televisivo di Verissimo: Silvia Toffanin si è aggiudicata una preziosissima esclusiva.

I Damellis a Verissimo: vero amore o manovra social?

Chi ha amato la coppia Damante – De Lellis fin dai suoi primi passi, negli studi di Uomini e Donne, non si è mai arreso all’idea che i Damellis avessero sfasciato la loro relazione d’amore.

L’idea che i due siano tornati insieme dopo un lungo periodo di tempo, e dopo che Giulia ha avuto ben due relazioni importanti (una con Irama, l’altra con Iannone), ha quindi scatenato un’enorme curiosità tra i fan della coppia oltre, naturalmente, a un gran senso di trionfo.

Lo stesso senso di trionfo che molti hanno provato nello scoprire, ormai mesi fa, che dopo aver lasciato Andrea Iannone, Belen era tornata tra le braccia di Stefano De Martino.

Il povero campione del Moto GP, insomma, si è ritrovato per ben due volte, nel giro di pochissimo tempo, a essere soltanto una “pausa di riflessione” per due donne che dopo di lui hanno scelto di tornare a gambe levate dai propri “ex storici”.

Se però Andrea Iannone piange (e non solo per i suoi problemi sentimentali, ma anche per i problemi di doping che lo hanno travolto di decente), i Damellis sembrano prontissimi a raccogliere una nuova, enorme ondata di consensi con un’intervista a Verissimo, la prima intervista ufficiale di coppia dall’inizio della relazione.

L’intervista andrà in onda domani 11 Aprile e renderà pubblica, per la prima volta, la versione dei fatti di Giulia e Andrea, i quali probabilmente cercheranno di rispondere alla domanda di fondo che tutti gli appassionati di Gossip d’Italia si stanno ponendo in questo momento in merito alla loro relazione: si tratta di un’amore spontaneo oppure di una relazione costruita a tavolino per fare notizia e guadagnare via social grazie alle sponsorizzazioni?

Del resto, si è sempre saputo che Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno sempre guadagnato moltissimo lavorando come coppia, riscuotendo di certo più successo di quanto Andrea Damante riscuota da solo con la sua attività di DJ.

Inoltre Giulia dovrà spiegare come ha fatto a tornare sui propri passi e perdonare Andrea Damante dopo aver scritto (e soprattutto venduto) un intero libro pensato apposta per screditare il DJ.

In merito a questo, Ignazio Moser ha una teoria molto interessante.

C’è però da fare una specifica: sul profilo Instagram ufficiale di Verissimo c’è notificato che Andrea Damante e Giulia De Lellis parteciperanno alla prossima puntata del programma per parlare di come stanno vivendo la quarantena: non si fa riferimento diretto alle indiscrezioni sulla loro storia d’amore.

La Toffanin potrebbe non toccare l’argomento, ma sarebbe un’enorme delusione per tutti i telespettatori del programma e per i fan di Giulia e Andrea, che di certo sono interessati a ben altro in questo momento. Inoltre, i due stanno passando la quarantena insieme e non lo hanno affatto nascosto.