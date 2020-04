Giulia De Lellis e Andrea Damante hanno deciso di ritornare insieme. Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno commentato il ritorno di fiamma della coppia nata al Trono Classico di Uomini e Donne

Giulia De Lellis è ritornata con il suo, storico, ex fidanzato Andrea Damante. Il ritorno di fiamma ha fatto discutere, e non poco, non solo il pubblico del Trono Classico di Uomini e Donne ma anche numerosi personaggi dello spettacolo.

Attraverso il settimanale Chi, ad esempio, è arrivato il commento di Ignazio Moser. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, è bene precisare, ha commentato il ritorno di fiamma della coppia non per soddisfare la sete di gossip dei più curiosi, ma semplicemente perché lui e il bel dj veronese sono da sempre grandi amici. Che cosa ha detto, allora, il compagno di Cecilia Rodriguez?

“Andrea probabilmente ha realizzato che il suo posto è proprio accanto a Giulia” ha esordito l’ex sportivo. “E’ la terza volta che scelgono di tornare insieme, evidentemente qualcosa vorrà pur dire” ha proseguito il compagno di Cecilia Rodriguez. “Vuol dire che tra loro c’è qualcosa di forte e non si può negare” ha continuato il giovane Moser. “Mi ricordo di quando lui mi chiamava per uscire ed io ero con Cecilia, avevo capito che gli mancava qualcosa e spero che sia arrivato per lui il momento di stare bene” ha concluso.

Ignazio Moser ha commentato il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Andrea Damante e non potrebbe che essere felice della ritrovata serenità del suo amico.

Cecilia Rodriguez commenta il ritorno di fiamma di Giulia De Lellis e Damante

Oltre al commento di Ignazio Moser, è arrivata anche la riflessione di Cecilia Rodriguez sull’argomento, che non molto tempo fa aveva messo le cose in chiaro con il suo rapporto con Giulia De Lellis.

“Premetto che sono una persona favorevole all’amore” ha subito precisato la sorella minore di Belen Rodriguez. “Ma se non riescono a fare a meno l’uno dell’altra e a tornare ogni volta insieme” ha proseguito. “Credo sia giusto così”.

“Io credo che il suo essere molto desiderato dal genere femminile lo abbia messo un po’ in difficoltà, siamo giovani” ha poi aggiunto Cecilia Rodriguez su Andrea Damante e Giulia De Lellis, tra l’altro di recente lei ha risposto ad una frecciatina di Selvaggia Lucarelli. “Credo sia maturato e abbia realizzato la consapevolezza del grande amore” ha concluso la compagna di Ignazio Moser.

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme e in più di un’occasione hanno confermato il loro ritorno di fiamma. Anche se, almeno per il momento, fatta eccezione per la paparazzata di Chi, i due non hanno ancora pubblicato nessuno scatto ufficiale che li immortali insieme.