Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez hanno litigato? la sorella minore di Belen Rodriguez durante l’intervista rilasciata nelle scorse ore a Rivelo su Real Time ha fatto chiarezza sul suo rapporto con la fidanzata di Andrea Iannone

A molti non è chiaro se Giulia De Lellis e Cecilia Rodriguez hanno litigato o meno, ma ieri sera la sorella minore di Belen ha fatto chiarezza.

Cecilia Rodriguez a Rivelo su Real Time ha dichiarato che lei e la compagna di Andrea Iannone non sono mai state amiche, erano semplicemente delle conoscenti.

Cecilia ha confidato di avere avuto rapporti con lei soltanto perché aveva particolarmente legato con Ignazio Moser, ma avendo poi stretto loro un rapporto con Andrea Damante le cose sono andate un po’ a scemare, ma non hanno mai litigato.

Cecilia Rodriguez fa chiarezza su Giulia De Lellis

Giulia De Lellis non ha mai litigato con Cecilia Rodriguez, quest’ultima ha fatto anche un’amara confessione a Rivelo.

Il loro legame non è mai stato fortissimo, erano solite frequentarsi soltanto perché la fidanzata di Andrea Iannone, recentemente accusato di doping, aveva particolarmente legato con Ignazio Moser e tra loro era nata una bella amicizia durante l’esperienza al Grande Fratello Vip.

Cecilia Rodriguez ha anche spiegato che quando ha parlato di Giulia De Lellis e Andrea Iannone, definendoli perfetti come coppia perché sono alti un metro e una banana, stava semplicemente scherzando e non pensava che quella battuta sarebbe stata ripresa.

La sorella minore di Belen ha confidato di essere stata prontamente contattata dai diretti interessati, che le chiedevano maggiori spiegazioni, e di essersi scusata con loro perché le sue parole sono state fraintese. Tutto qui.

La De Lellis e Cecilia Rodriguez non hanno mai litigato nonostante i media siano interessati a far passare un messaggio del genere, soltanto per cavalcare l’onda del gossip.

Intanto Giulia è concentratissima sulla sua carriera, tanto che ha pubblicato un annuncio social in cui è alla ricerca di nuove persone da inserire all’interno del proprio team per nuovi progetti lavorativi.

La De Lellis dopo Uomini e Donne, recentemente ha svelato che non voleva prenderne parte, è diventata uno dei maggiori personaggi di successo italiani.