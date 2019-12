Clamoroso colpo di scena nel trono over di Uomini e Donne: Juan Luis umilia Gemma Galgani. Tina Cipollari la consola, lei si dispera sui social.

Juan Luis Ciano umilia Gemma Galgani: la dama di Torino si dispera, piange sulla spalla di Tina Cipollari che, senza perdere l’ironia la consola mentre, su Instagram, Gemma si lascia andare alla disperazione pubblicando canzoni struggenti. Per la Galgani è un momento decisamente difficile. La favola che sognava di vivere con Juan Luis si sta rivelando l’ennesima delusione sentimentale. A consolarla, però, ci sono tutti i suoi fans.

Gemma Galgani litiga con Juan Luis Ciano e piange disperata sulla spalla di Tina Cipollari: poi si sfoga sui social

Gemma Galgani continua a non avere fortuna in amore. Juan Luis Ciano, giunto nel parterre del trono over di Uomini e Donne con le sembianze di un principe azzurro, ha ammesso di non essere innamorato di lei. Nonostante la dama di Torino abbia più volte chiesto un bacio passionale, Juan non solo ha rifiutato, ma ha ammesso che con Gemma non c’è chimica.

L’atteggiamento di Juan Luis Ciano, finito al centro delle polemiche per le chat con la sorella di Armando Incarnato, non sta piacendo neanche agli altri protagonisti del parterre. Se le dame hanno esortato Gemma a prendere le distanze, Samuel Baiocchi ha puntato pesantemente il dito contro Juan. “Come uomo non ho parole. Mi vergogno di essere uomo”, ha dichiarato Samuel di fronte all’atteggiamento di Juan.

Gemma, disperata, si è lasciata consolare dalla nemica Tina Cipollari che ha così dato vita ad un momento memorabile. Sui social, poi, ha prima condiviso le seguenti parole “Trattengo il fiato in questo mare di parole, quanto basta per non pensare”, tratte dalla canzone di Emma Marrone “Trattengo il fiato” e poi “c’è solo mezza luna stanotte, niente può accadere perfino lontano da niente succede qualcosa ma non qui”, tratte, invece, dalla canzone di Mina e Ivano Fossati “Luna di diamante”.