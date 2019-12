Uomini e Donne | Giulia De Lellis rivela in anteprima che non aveva nessuna intenzione di prendere parte al Trono Classico

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è stata recentemente intervistata dalla nota rivista Vanity Fair, dove ha rivelato per la prima volta che non aveva nessuna intenzione di prendere parte al Trono Classico.

Giulia De Lellis, ovviamente, non ha nessun rimpianto verso quell’esperienza che non solo le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico e di diventare il personaggio che è oggi, ma anche di averle insegnato un grande valore: quello di saper aspettare.

Giulia De Lellis a Uomini e Donne ha imparato ad aspettare, grazie alle lunghe attese per essere scelta e per dichiararsi ad Andrea Damante, e a non avere tutto subito, lasciando che il tempo faccia il suo corso.

