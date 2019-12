Giulia De Lellis | Andrea Iannone replica alle accuse sul doping mosse nelle scorse ore

Il compagno di Giulia De Lellis, nelle scorse ore, è stato accusato di doping.

Andrea Iannone ha deciso di replicare, attraverso un post sul suo profilo Instagram, all’accaduto definendosi tranquillo, ma non solo.

Il pilota ci ha tenuto a precisare di essere disponibile a sottoporsi a qualsiasi controllo necessario per dimostrare la sua completa innocenza in merito a questo triste episodio in cui si è ritrovato improvvisamente coinvolto.

Anche Giulia ha commentato la vicenda, affermando che chi conosce Iannone sa benissimo che non farebbe mai qualcosa di così grave.

Giulia De Lellis e Andrea Iannone sono più uniti e innamorati che mai, anche in questa spiacevole situazione.

Leggi anche:

Moto Gp | Andrea Iannone sospeso per Antidoping – VIDEO

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI