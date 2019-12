Cecilia Rodriguez a Rivelo, il programma condotto da Lorella Boccia su Real Time, ha confidato di aver avuto un periodo in cui mangiava e vomitava per non ingrassare

Ieri Cecilia Rodriguez a Rivelo ha confidato di aver vissuto un periodo particolarmente difficile non appena venuta in Italia.

Dopo essersi iscritta a un’agenzia, le avevano detto di dimagrire perché secondo i loro canoni la sorella minore di Belen Rodriguez era troppo in carne.

Cecilia ha iniziato così a vivere un periodo particolarmente delicato, dove mangiava e vomitava.

Fortunatamente sua madre si è accorta in tempo del problema ed ha aiutato sua figlia ad uscirne. Un periodo difficile per Cecilia, che è riuscita a superare grazie al supporto della sua famiglia.

Ora la modella sta bene e si goda la sua bellissima storia d’amore. Infatti, Cecilia e Ignazio hanno, man mano, conquistato il cuore del pubblico.

Leggi anche:

Due di picche per Ignazio Moser | e Cecilia Rodriguez? – VIDEO