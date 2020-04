Uomini e Donne | Raffaella Mennoia ha annunciato sul suo profilo Instagram che il Trono Classico e Over stanno presto per ritornare sul piccolo schermo degli italiani

Uomini e Donne è pronto a tornare sul piccolo schermo degli italiani nonostante l’emergenza del coronavirus in Italia. A dare l’annuncio è Raffaella Mennoia, autrice del programma di successo di canale 5.

Il braccio destro di Maria De Filippi ha confermato di essere attualmente a lavoro al programma, anche se ancora non può garantire al pubblico del piccolo schermo la data ufficiale dell’inizio delle nuove registrazioni, visto che tutto dipenderà dalla Fase 2 che affronteremo dopo la fine delle vacanze di Pasqua.

Uomini e Donne ritorna su canale 5 e Raffaella Mennoia, tra una confessione e l’altra, ci ha tenuto a tranquillizzare il pubblico che durante le nuove registrazioni verranno rispettate tutte le norme che gli organi competenti ordineranno di seguire al fine di prevenire il contagio da coronavirus.

Coronavirus | L’augurio di Raffaella Mennoia di Uomini e Donne

Raffaella Mennoia, che negli scorsi giorni ha avuto un colloquio con Giovanna Abate del Trono Classico, si anche lasciata andare ad una lunga riflessione su come ci ha cambiato, o forse no, l’emergenza del coronavirus nel nostro paese.

Raffaella ha osservato come molti, invece di fare tesoro di quello che quest’esperienza può darci, come recuperare il valore del nostro tempo, ne approfittino per dimostrare il vuoto che alberga in loro.

“Preferisco restare nel mio silenzio, sentendomi migliore, senza la necessità di ostentare una sorta di volgarità nella serenità di me stessa” ha dichiarato Raffaella Mennoia di Uomini e Donne che è pronta a tornare in tv con il Trono Over e Classico. “Abbiate decenza: siate persone da stimare e non da fare pena” ha concluso l’autrice.

Non ci resta che attendere, in base ai nuovi decreti stabiliti dal governo, la data del ritorno di Uomini e Donne in tv.