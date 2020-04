Disavventura per Riise | Il calciatore in ospedale per un incidente

L’ex calciatore della Roma Arne Riise, dopo aver sbandato con l’auto sulla quale viaggiava anche sua figlia, è finito in ospedale

Arne Riise, ex calciatore della Roma, è finito in ospedale a causa di un incidente stradale. Nello specifico, come si legge sul Corriere dello Sport, lo sportivo, mentre ritornava ad Alesund, in Norvegia, sarebbe stato costretto a scansare un ostacolo che gli si era presentato davanti all’improvviso, schiantandosi contro il guard rail al lato della strada.



Fortunatamente sia Arne Riise che sua figlia stanno bene e i soccorsi hanno provveduto soltanto a sottoporre entrambi ai controlli di routine che di solito si applicano in caso di incidente.

Fortunatamente la salute dell’ex calciatore e di sua figlia non sono in pericolo, ma quando ci si trova di fronte a notizie del genere è inevitabile tornare con la memoria ad un altro atleta di fama internazionale che purtroppo non ha avuto la stessa fortuna di Riise. Parliamo di Kobe Bryant che è morto mentre viaggiava anch’egli con sua figlia su un elicottero.

Gina D’Antonio