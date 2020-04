La sorella di Giulia De Lellis scrive pubblicamente ad Andrea Iannone e scoppia la polemica: il popolo del web attacca la sorella dell’influencer.

La sorella di Giulia De Lellis scrive pubblicamente ad Andrea Iannone e scatena la dura reazione dei fans del pilota. Veronica, la sorella dell’influencer ha voluto esprimere il proprio appoggio ad Andrea Iannone che si è sfogato sui social dopo la sentenza con cui è stato squalificato per 18 mesi.

Dopo la sentenza, Andrea Iannone si è sfogato sui social tirando fuori tutte le emozioni che, in questi mesi, ha tenuto per sè. “Essere giudicato innocente non mi lascia certo felice poiché, per la prima volta nella storia, un atleta viene giudicato innocente e allo stesso tempo viene condannato a 18 mesi per aver assunto cibo contaminato fuori dal proprio controllo. E non mi fermerò davanti a questa sentenza perché non dovrà succedere mai più per nessun altro“, scrive Iannone su Instagram.

Tanti i followers che hanno commentato le parole di Andrea Iannone. Tra i tanti commenti, però, è spuntato anche quello di Veronica, la sorella di Giulia De Lellis che, sotto l’ultimo post del pilota, ha scritto: “il tempo è galantuomo”.

Poche parole quelle di Veronica che, tuttavia, non sono state molto apprezzate dagli altri followers che, a tal proposito, si sono scatenati su Twitter.

Io non mi paleserei così sui social con l’ex di mia sorella.

Le cose possono essere fatte anche in privato. #damellis pic.twitter.com/kKFUVtksD1 — Giusymc98 🗝🤍🖤 (@giusy98_juvee) April 1, 2020

Le parole scritte da Veronica arrivano poche ore dopo la notizia diffusa dal settimanale Chi secondo cui Andrea Iannone avrebbe provato a riconquistare Giulia De Lellis. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, tuttavia, avrebbe preferito chiudere definitivamente la storia con Iannone e riprovarci con l’ex Andrea Damante con cui è stata beccata a Pomezia durante la quarantena.