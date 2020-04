Giulia De Lellis | Andrea Iannone, secondo il settimanale Chi, avrebbe provato a riconquistarla ma lei pensava già ad Andrea Damante

Giulia De Lellis, come ormai noto, è ritornata con il suo ex fidanzato Andrea Damante. I due sono stati paparazzati a Pomezia, dove stanno trascorrendo questi giorni di quarantena a casa della famiglia di lei. Fin qui nulla di male, penserete voi ed infatti cosi è. Però il settimanale Chi ha fornito un nuovo retroscena sulla storia d’amore tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne. Uno di quelli che tanto piacciono al pubblico. Che cosa riguarda?

Andrea Iannone, dopo la rottura con l’esperta di tendenze più amata del piccolo schermo, avrebbe provato a riconquistarla ricevendo un sonoro di due di picche.

Andrea Iannone ci ha riprovato con Giulia De Lellis dopo la rottura, ma lei aveva già in mente un altro Andrea.

Ma andiamo nei dettaglio perché il settimanale, oltre a paparazzare Giulia e Andrea Damante insieme, ha svelato come sarebbero andate le cose con Iannone.

Andrea Iannone, è bene precisare, ci avrebbe riprovato con la sua ex fidanzata prima dell’inizio della quarantena e non durante.

Il pilota, che qualche ora fa è stato prosciolto dall’accusa di doping, si sarebbe recato a casa della famiglia di Giulia, chiedendole di ritornare insieme proprio davanti a tutta la famiglia di lei, ma l’esperta di tendenze aveva già nel suo cuore Andrea Damante ad avrebbe gentilmente declinato l’offerta per dedicarsi al suo ritorno di fiamma.

Visualizza questo post su Instagram Be such a good soul that people crave your vibes 🙂 Un post condiviso da Giulia (@giuliadelellis103) in data: 27 Mar 2020 alle ore 9:23 PDT

Il ritorno di Giulia De Lellis e Andrea Damante, è bene precisare, che non è stato ben visto da tutti i fan dell’esperta di tendenze che hanno iniziato già a creare numerose parodie sul libro che lei stessa aveva scritto sul tradimento subito dal bel dj veronese. “Le corna stanno bene su tutto, ma soprattutto su di te”.