Alessia Macari | La “Ciociara” sorprende i fan in quarantena, foto in intimo

Alessia Macari risolleva il morale ai fan in quarantena. Foto in intimo su Instagram, boom di like e consensi.

La quarantena prosegue per tutti, personaggi comuni ma anche celebrità: i giorni cominciano ad essere parecchi e c’è chi si applica come può per passare il tempo. Sembra di essere sospesi in una gigantesca bolla di sapone, in perenne attesa, cercando di capire quando si potrà tornare alla normalità. I vip, intanto, intrattengono i propri fan con dirette quotidiane dai loro salotti che, puntualmente, finiscono sui social.

Una sorta di assemblea comune per raccontare la quarantena in tutte le sue sfaccettature e raccogliere emozioni, sensazioni e sorrisi. Gli stati d’animo non mancano durante queste settimane, in un periodo storico del tutto particolare che sarà destinato a finire persino sui libri di storia. Lo sa bene anche Alessia Macari, showgirl resa celebre dal quiz di Paolo Bonolis “Avanti un Altro”, moglie del centrocampista del Benevento Oliver Kragl.

Alessia Macari, la foto in intimo della “Ciociara” incanta i followers

L’avvenente “Ciociara” incanta i fan in quarantena risollevando loro il morale. Infatti, con una serie di scatti particolarmente interessanti anima il proprio account ufficiale Instagram fra apprezzamenti ed ironie. L’ultimo post, quasi a scandire un diario fotografico di questa quarantena, la vede in intimo con un invito ammiccante per i followers: quasi un sondaggio. “Durante il giorno sono stanca – scrive la Macari – arriva la sera e sono troppo sveglia. Sono l’unica?”.

La domanda retorica è accompagnata da un’accattivante foto in bikini: inutile dire che gli affezionati non hanno fatto mancare il proprio contributo dal punto di vista di risposte e commenti. Immancabile anche l’hashtag #quarantena. Senza dubbio l’isolamento, grazie a certi “sorrisi”, passa più volentieri. Per questo i fan ringraziano sentitamente, in attesa del prossimo scatto. Magari con un outfit più particolare, per tenere svegli anche loro. Le notti, con la Macari, persino in quarantena assumono un’altra prospettiva. Sicuramente più gradevole.

