Scopri perchè siamo attratti da persone con la nostra stessa altezza

Sapevi che secondo la scienza le persone sarebbero atratte da persone di altezza simile alla loro? Scopri il motivo sorprendente.

Guardare con desiderio negli occhi del tuo partner è più facile quando siete alti uguale, ma non sarebbe questo il motivo per cui siamo attratti da persone alte quanto noi. Secondo un recente studio, esisterebbe un’altra ragione per questo.

Perchè ci attraggono le persone con la nostra stessa altezza?

I ricercatori nel Regno Unito hanno scoperto che i geni che determinano quanto siamo alti influenzano anche l’attrazione che le persone verso partner della loro stessa altezza.

Gli scienziati dell’Università di Edimburgo hanno analizzato le informazioni genetiche di oltre 13.000 coppie eterosessuali e hanno scoperto che i fattori alla base delle scelte dei coniugi condividono un enorme grado di sovrapposizione con i geni responsabili della nostra statura.

“I nostri geni guidano la nostra attrazione per i partner di altezza simile alla nostra, ovvero le persone alte si accoppiano con le persone alte”, ha detto il ricercatore capo Albert Tenesa. “Abbiamo scoperto che l’89% della variazione genetica che influenza le preferenze individuali per l’altezza e la propria altezza sono condivisi, indicando che esiste una preferenza innata per i partner di altezza simile”.

Analizzando i dati prodotti dall’enorme studio disponibili presso la UK Biobank study, del Regno Unito, il team ha estratto 13.068 coppie maschio-femmina bianco-britanniche e analizzato il genotipo delle 26.136 persone coinvolte.

Secondo i ricercatori, all’interno di questo sottoinsieme di dati, il genotipo di un individuo potrebbe essere utilizzato per prevedere l’altezza dei propri partner con una precisione del 13%, che potrebbe salire fno al 64% se si prendono in considerazione determinati fattori di ereditarietà.

“La somiglianza in altezza tra i partner è guidata dall’aspetto fisico osservato del partner, in particolare dalla sua altezza, piuttosto che influenzato dalla struttura sociale o genetica della popolazione in cui viviamo”, ha detto Tenesa.

“Il modo in cui scegliamo i nostri partner ha importanti implicazioni biologiche per le popolazioni umane. Questo studio ci avvicina alla comprensione della complessa natura dell’attrazione sessuale e dei meccanismi che guidano la variazione umana.”

Tuttavia, le conclusioni dello studio – riportate in Genome Biology – sono in parte in conflitto con quelle di un altro articolo pubblicato di recente.

Uno studio condotto da ricercatori dell’Università di Konkuk in Corea del Sud ha scoperto che maggiore sarebbe la differenza di altezza tra maschi e femmine nelle relazioni, più felice sarebbe la donna nella relazione, almeno per un periodo poiché l’effetto influente sembrerebbe scemare dopo diversi anni.

“Tuttavia, il lungo periodo di dissipazione indica un forte impatto dell’altezza maschile sulla psicologia femminile, probabilmente preparata dall’evoluzione”, ha concluso l’autore dello studio.

Mettendo insieme questi due studi, emerge quindi che i legami tra altezza, attrazione e felicità rimangano un poco chiari, per quanto riguarda la ricerca del partner perfetto, bisogna lavorare ancora un pò.