Andrea Iannone, come sta dopo la fine della storia d’amore con Giulia De Lellis? Il pilota risponde alle domande dei fans: “sto benone”.

Come sta Andrea Iannone dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis? Il pilota rompe il silenzio e, rispondendo alle domande dei fans sui social, svela di stare bene e di riuscire a prendere il meglio anche dalle situazioni difficili.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Andrea Iannone: frecciatina a Giulia De Lellis? “Ho imparato dal mio errore”

Andrea Iannone e il post Giulia De Lellis: “Sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna”

Andrea Iannone sta bene ed è pronto a ricominciare. Parola del pilota che ha risposto su Instagram alle domande dei fans. Dopo la fine della sua storia d’amore con Giulia De Lellis, Iannone soddisfa così la curiosità dei suoi followers svelando come sta affrontando questo periodo.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis | Andrea Iannone prova a riconquistarla: il retroscena

“Come sto adesso? Sto bene. Vivere momenti difficili è una fortuna perché ci mettono nella condizione di capire il nostro valore e la forza che abbiamo. Oggi, più che mai, sto bene”, ha fatto sapere Iannone su Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giulia De Lellis | Andrea Damante ammette: “Da solo non ce l’avrei fatta”

Mentre Giulia De Lellis è tornata tra le braccia di Andrea Damante, Iannone sarebbe ancora single ma ammette di essere felice.

Sempre su Instagram, infine, il pilota svela di essere positivo per il suo futuro:

“Il vero cambiamento che ho realizzato è la conquista del mio equilibro. L’ultimo periodo è stato difficile, ma adesso sono felice perché capito la strada giusta per me. Senza sofferenza non si arriva alla vera maturazione. Poche volte mi sono sentito bene come in questo momento. Ho lavorato tanto su me stesso e avevo bisogno che certe cose capitassero. Non credo al caso, ma alla forza di volontà. All’Andrea di ieri direi di non perdere mai la forza di rialzarsi e di riprovare. C’è sempre un motivo per cui vale la pena lottare. Se vuoi il sole, sii solare“, ha concluso rassicurando tutti i suoi fans.