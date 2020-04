Lavezzi | Chi ha rubato il cuore del Pocho, l’ex Napoli confessa

Lavezzi di nuovo innamorato, chi è la nuova fiamma dell’ex Napoli. Il fuoriclasse, inoltre, ha dimostrato di avere grande cuore non solo con la sua dolce metà ma anche con i cittadini del suo quartiere in Argentina.

Che la quarantena di Ezequiel Lavezzi fosse migliore rispetto a quella della maggior parte dei cittadini – in vari Paesi d’Europa e del mondo – alle prese con la pandemia di COVID-19 era risaputo. Non solo per le spiagge paradisiache di Saint Barth dove l’ex Napoli e PSG sta trascorrendo l’isolamento, ma anche e sopratutto perché El Pocho – finalmente – è riuscito a trovare qualcuno in grado di “marcarlo stretto”.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Caterina Balivo | “Momento duro per i bambini” | Mara Venier risponde

Si tratta della modella e attrice brasiliana Natalia Borges: dopo tante voci sul presunto flirt tra i due, l’argentino ufficializza –attraverso il proprio account Instagram ufficiale – la relazione: “Viva l’amore”, scrive. Sullo sfondo una copertina che ritrae la coppia visibilmente felice. La felicità è, senza dubbio alcuno, un valore aggiunto in questa quarantena (quasi) globale e forzata. Bisogna riuscire a trovarla.

Ezequiel Lavezzi, cuore grande per l’ex Napoli: nuovo amore e donazioni

Per questo Lavezzi, spinto anche dal grande cuore che l’ha sempre contraddistinto, oltre al proprio amore pensa anche a quello degli altri: soddisfazione e appagamento nel donare, da parte dell’ex calciatore, una speranza a chi sembrava non averla. 70.000 euro donati dal fuoriclasse alla città dov’è nato: il successo non cancella le proprie radici. E menomale. Cospicua somma destinata ai più bisognosi, l’ex calciatore non ci ha pensato due volte: quando si è trattato di “scendere in campo” concretamente in questa emergenza sanitaria, ha risposto presente senza troppi convenevoli.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Harry e Meghan | Tutto perfetto ma lui prepara la fuga in Inghilterra

La testimonianza di quest’ennesimo atto d’amore arriva dal suo agente Diego Lavezzi: “Mi ha chiamato dicendomi che voleva dare una mano alla gente del quartiere – spiega – rendiamo pubblico tutto ciò per evitare che ci siano strumentazioni politiche”. Un atto necessario e fondamentale per i cittadini di Villa Gobernador Gàlvez in provincia di Santa Fe. Cuore grande per l’ex gioiello partenopeo che, ora, può condividere oneri e onori con la sua dolce metà. Aspettando di poter tornare in patria anche solo per una visita, così quegli abbracci promessi a gran voce dopo le donazioni potranno avvenire sotto gli occhi di una popolazione “risolta” malgrado il vessillo amaro delle avversità.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ermal Meta e Fabrizio Moro in diretta su Instagram | “Nuova canzone insieme”