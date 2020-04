Andrea Damante e Giulia De Lellis non si nascondono più: il deejay veronese pubblica il video degli allenamenti di coppia in quarantena.

Andrea Damante e Giulia De Lellis escono allo scoperto e non si nascondono più. Il deejay veronese ha pubblicato due video dei suoi allenamenti in cui Giulia De Lellis collabora per mantenere in forma i muscoli dell’ex tronista di Uomini e Donne. Due brevi filmati che ufficializzano i rumors che, ormai, circolavano da settimane.

Andrea Damante e Giulia De Lellis: il video dell’allenamento di coppia in quarantena

Ora è ufficiale: Giulia De Lellis e Andrea Damante sono tornati insieme. Dopo quasi una settimana dal videomessaggio trasmesso da Verissimo, l’ex tronista e l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si mostrano insieme sui social. L’occasione è l’allenamento del deejay veronese che chiede la collaborazione della sua Giulia per allenarsi in quarantena.

Nelle storie, Andrea è impegnato a fare piegamenti sulle gambe mentre una Giulia sorridente è sulle sue spalle. Mentre Damante si allena, la De Lellis si lascia andare ad un dolce gesto nei confronti del deejay veronese togliendogli i capelli dal viso.

Diversamente dalla scorsa volta quando, dopo aver pubblicato un video in cui appariva Giulia lo aveva cancellato dopo pochi secondi, stavolta, Damante non cancella alcun video lasciando sognare i fans.

La De Lellis, invece, almeno per il momento, non ha ancora pubblicato alcun post o video in cui è insieme a Damante. Dopo essere stati lontani un anno e mezzo nel corso del quale l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è fidanzata con Irama e Andrea Iannone con i quali, però, non ha funzionato, il deejay veronese e l’influencer sono tornati ufficialmente insieme per la gioia di tutti i fans più romantici che sognavano da tempo il ritorno di fiamma.