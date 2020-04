Se possiedi una di queste 5 piante hai un tesoro e non lo sai

Se hai una di queste piante nella tua casa, prenditi cura di loro, perché hai un tesoro e non lo sai. Scopri i loro benefici per la tua salute.

Sapevi che esistono alcune piante che sono più benefiche per la salute umana di altre? Ti mostreremo alcune di queste piante. Se ne hai già uno o più a casa, ti invitiamo a prenderti cura di loro, poiché possono migliorare la tua salute e il tuo benessere. Se non hai ancora nessuna delle piante di cui ti parleremo in questo articolo, dovresti considerare di acquistarne almeno una e tenerla nella tua casa.

5 piante comuni e loro benefici per la tua salute

Non potremmo mai ringraziare abbastanza Madre Natura per tutti i benefici che ci offre. Oltre ai suoi deliziosi frutti e alle verdue che ci forniscono nutrimenti preziosi per la salute del nostro corpo, in natura esistono anche delle piante che sono benefiche. Oltre ad essere belle da vedere e molto decorative, sono ricche di virtù per la nostra salute.

Molte persone amano le piante e per questo le tengono a casa. Alcuni coltivano piante aromatiche per valorizzare i loro piatti in cucina, altri amano la compagnia, i colori e la vivacità dei fiori e li acquistano per abbellire le loro case e i loro giardini. Altri ancora prediligono le piante che li aiutano a rilassarsi, immaginate quanto sarebbe rilssante sedersi all’ombra di un grande salice piangente i cui ramoscelli oscillano al vento leggendo un bel libro. Qualunque sia la ragione per cui ospitiamo delle piante a casa, ricordiamoci di prenderci cura di loro perchè loro lo fanno con noi. La natura ci aiuta a rimanere in buona salute, gran parte del cibo che mangiamo viene da lei.

Inoltre sebbene molti sostengano di amare la natura, in realtà non lo dimostrano. Basterebbero delle azioni concrete a sostegno della natura e impegnarsi a non inquinare l’ambiente e lasciare che le piante crescano sane e senza problemi.

Ecco 5 comuni piante che ti aiutano a stare meglio e che probabilmente crescono a casa tua mentre tu sei ignaro di tutti i loro benefici:

1/Anthurium

L’Anthurium, o Tongue of Fire, o Fiore di Flamingo è una delle piante ideali per purificare l’aria di casa. Se ne terrai una a casa, ti proteggerà dai batteri che causano allergie o scatenano l‘asma.

2/Margherita africana

Questa pianta ha un nome scientifico che è Osteospermum ed è ach’essa ideale per purificare l’aria. E’ un ottimo alleato per rimuovere le sostanze tossiche dall’aria. Tra queste sostanze, elimina il tricloroetilene. Per questo motivo, molte persone lo mettono all’ingresso della casa.

Una delle più grandi virtù di questa pianta è che può vivere senza bisogno di ricevere la luce solare. Per questo motivo, è l’ideale per essere messa all’interno dell’appartamento senza alcun problema. Con questapianta, pulirai l’aria e migliorerai la qualità del tuo ambiente di vita.

3/Aglaonema

Questa è un’altra pianta che può vivere senza bisogno di ricevere la luce solare. Può purificare l’aria entro un raggio di 50 metri. Questo tipo di pianta ama l’aria umida, quindi è ideale per i luoghi in cui piove molto.

4/Clorophytum

Questa pianta sembra una semplice pianta decorativa. Tuttavia, se ne hai una a casa, puoi godere di molti vantaggi. Le sue foglie piccole e lunghe sono molto efficaci per eliminare benzene o monossido di carbonio dall’ambiente.

5/Crisantemo

Questa è un’altra pianta che, oltre a migliorare la qualità dell’aria, ti aiuta a tenere lontani gli insetti. Avendola a casa, puoi eliminare zanzare, formiche e altri fastidiosi insetti. Quindi metti un crisantemo in casa il prima possibile.

Come puoi vedere, queste piante possono diventare molto utili nella tua vita quotidiana, sia in ufficio che a casa. Scegli quella che ti piace di più e lascia che faccia il suo lavoro.