Giulia De Lellis | Andrea Damante, ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne, ha confidato che non sarebbe riuscito a superare questi giorni di quarantena senza la sua compagna

La coppia formata da Giulia De Lellis e Andrea Damante, formatasi come tutti ricorderanno al Trono Classico di Uomini e Donne, è ufficialmente tornata insieme, facendo impazzire tutti i fan del bel paese.

I due, nonostante non siano molto propensi a parlare della loro vita privata, o a pubblicare contenuti social che li riguardano, amano lasciare piccoli indizi o dichiarazioni in merito alla loro vita di coppia. In modo tale da stuzzicare la curiosità dei loro fedeli sostenitori che non vedono l’ora di rivederli, pubblicamente, insieme come un tempo.

Nelle scorse ore, il bel dj veronese è stato ospite di una diretta Instagram di una pagina sportiva, Italian Sports, dove tra una confessione e l’altra ha parlato di come sta trascorrendo questo periodo di quarantena, a cui tutti i cittadini del bel paese sono sottoposti.

L’ex tronista di Uomini e Donne, che ha incantato i social con il suo allenamento di coppia, ci ha tenuto a chiarire che se fosse stato da solo in questi giorni, sicuramente non ce l’avrebbe fatta, sottolineando quanto sia importante la presenza dell’esperta di tendenze nella sua vita.

“Come sapete non sto trascorrendo questi giorni di quarantena da solo” ha chiarito il dj. “La presenza di Giulia è fondamentale, da solo non ce l’avrei fatta” ha dichiarato Andrea Damante sulla quarantena con Giulia De Lellis.

Andrea Damante commenta la quarantena con Giulia De Lellis: “Sono in buona compagnia”

Andrea Damante, come i fan più informati di Uomini e Donne sapranno bene, non sta trascorrendo questi giorni in compagnia soltanto della sua compagna, ma con tutta la sua famiglia.

Il bel dj veronese, infatti, non è stato perdonato soltanto da Giulia De Lellis, ma anche da tutta la sua famiglia, che lo sta ospitando presso la loro abitazione situata a Pomezia.

“Ovviamente non sono da solo con Giulia” ha chiarito Andrea Damante, di recente tra l’altro è arrivato il commento di Raffaella Mennoia sul ritorno con Giulia. “C’è anche sua mamma, suo fratello ed una sua amica” ha spiegato. “Mi trovo in buona compagnia in questi giorni di quarantena.”

Il ritorno di fiamma di Andrea Damante e Giulia De Lellis ha fatto letteralmente impazzire i fan, che da tempo speravano che i due potessero rimettere insieme i pezzi del loro amore. Anche se, come prevedibile, non sono mancate nemmeno le critiche.

In molti, infatti, hanno criticato l’esperta di tendenze per aver prima pubblicato un libro sulle corna ricevute e poi perdonare l’uomo che gliele ha fatte.

Andrea Damante, in questi giorni, ha pubblicato anche sul suo profilo Instagram alcuni inediti scatti con Giulia De Lellis, che recentemente si è sfogata sulle difficoltà del suo lavoro, quando i due erano ritornati insieme senza annunciarlo pubblicamente.