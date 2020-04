Coronavirus | Alessia Marcuzzi ha violato le norme imposte dagli organi competenti per impedire il contagio dal virus? Un post su Instagram ha scatenato l’ira degli utenti della rete, che hanno chiesto l’intervento di Selvaggia Lucarelli

Alessia Marcuzzi è uno dei volti più amati del piccolo schermo, ma di recente ha fatto infuriare, e non di poco, il popolo della rete. Il motivo?

La conduttrice de Le Iene avrebbe violato le norme per impedire il contagio da coronavirus. A dare l’input è stato un post pubblicato da Alessia su Instagram, che mostra una tavola imbandita, durante il giorno di Pasqua, per ben 7 persone. Un po’ troppe visto il nucleo familiare della conduttrice.

Gli utenti di Instagram hanno prontamente chiesto alla conduttrice per quale motivo avesse apparecchiato la tavola per così tante persone e lei ha replicato che a pranzo c’erano anche i suoi genitori, che vivono presso un’altra abitazione. Ciò ovviamente non è permesso, in quanto per impedire il contagio del virus ognuno deve restare a casa propria, senza estendere inviti per pranzi o cena.

“I miei genitori abitano a 20 passi da casa mia” si è giustificata la conduttrice, facendo dedurre che superare una distanza così breve non rappresenti una violazione delle norme imposte dagli organi competenti, ma la sua spiegazione non ha tranquillizzato gli utenti della rete convinti che Alessia abbia commesso un grosso errore, visto che di recente ha perfino attaccato Christian Jessen per ciò che ha detto sul virus.

Alessia Marcuzzi ha violato le norme del coronavirus? Gli utenti della rete non sembrano avere alcun dubbio.

Coronavirus | Alessia Marcuzzi si giustifica su Instagram: Selvaggia Lucarelli interviene

Gli utenti di Instagram dopo la spiegazione fornitagli da Alessia Marcuzzi hanno deciso di rivolgersi a Selvaggia Lucarelli. Il motivo?

La giornalista, in questi giorni di festa, si è dedicata a postare tutte le immagini e i video che provano che non tutti i personaggi del piccolo e grande schermo hanno rispettato le norme per impedire il contagio del coronavirus.

Selvaggia però, che di recente ha punzecchiato Boris Johnson, ha preferito non pubblicare nessun contenuto relativo al gesto della conduttrice, facendo insospettire i suoi sostenitori.

La giornalista, però, ha prontamente spiegato il motivo per cui ha scelto di non pubblicare nulla relativo ad Alessia Marcuzzi, preferendo concentrarsi su altri personaggi.

“Alessia ha raccontato lei stessa, a differenza di altri, sul suo profilo ciò che ha fatto” ha spiegato Selvaggia Lucarelli sulla Marcuzzi. “Quindi fondamentalmente non c’è nulla da raccontare” ha proseguito la giornalista. “Non approvo assolutamente quello che ha fatto. Anche perché, essendo seguita da tante persone, rappresenta un vero e proprio modello da seguire” ha spiegato la Lucarelli.

“Ma da quanto ho visto” ha aggiunto la giornalista sui social. “Ha già fatto i conti con gli utenti della rete, che hanno mostrato tutto il loro disappunto per il suo gesto” ha continuato. “Spero faccia tesoro di tutto quello che è successo” ha concluso, facendo notare che la conduttrice de Le Iene, che a breve torneranno tv, si è già scontrata con il disappunto della rete e non c’è nessun motivo per continuare ad inveire contro di lei, alimentando un certo odio.

Il gesto della conduttrice ha stupito tutto il pubblico della rete, visto che Alessia Marcuzzi sul coronavirus si è sempre schierata in prima linea per sensibilizzare le persone a restare a casa. Affermando anche che la vittoria di Gaia ad Amici 19 rappresenta il periodo che stiamo vivendo.