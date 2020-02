Elettra Lamborghini | Fan dice che è ingrassata: la sua reazione diverte

Elettra Lamborghini ha rivelato su Instagram che durante gli instore di Twerking Queen, un fan le ha confidato di trovarla ingrassata. La sua reazione ha divertito tutti

Elettra Lamborghini, grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020, è riuscita a farsi conoscere, ed amare, da una vasta fetta di pubblico che prima non la conosceva. Ciò che ha colpito maggiormente il pubblico di lei, è la sua schiettezza e simpatia. Per questo motivo non sorprende come la sua reazione alla provocazione di un fan abbia divertito, e non poco, il pubblico della rete.

Durante una tappa dell’instore di Tweerking Queen – El resto es nada, un fan le ha detto che rispetto allo scorso anno, quando l’aveva incontrata per la prima volta, è aumentata di peso.

“Ma il disagio? Io, quando se n’è andato, sono rimasta lì a pensarci per cinque minuti” ha raccontato Elettra. “Ma lasciatemi ingrassare, tanto sono bella uguale” ha concluso ironicamente la cantante.

Elettra Lamborghini ha divertito i fan, rispondendo con un sorriso a qualcosa che di certo non assomigliava ad un complimento.

Leggi anche:

Elettra Lamborghini diserta Domenica In per la Lucarelli | Selvaggia: “stia attenta”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Elettra Lamborghini da record dopo Sanremo 2020: il successo degli instore

Elettra Lamborghini, dopo essere stata ospite di Mara Venier a Domenica In facendo preoccupare la zia più amata d’Italia, si gode il successo che sta ottenendo dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

L’interprete di Musica (E il resto scompare) sta rapidamente scalando le classifiche dei brani, e album, più venduti, nonostante il cd sia una riedizione del lavoro pubblicato precedentemente.

“Sono davvero grata di tutto questo” ha esordito Elettra Lamborghini su Instagram. “Voi siete pazzi. Siete venuti in tantissimi agli instore ed è soltanto un repack del primo album, nemmeno un concerto. Vi amo non so che dire” ha concluso la cantante.

Leggi anche:

Elettra Lamborghini sull’esibizione a Sanremo: “Mi sono preparata mesi”

Elettra Lamoborghini si sta godendo l’enorme successo che sta ottenendo in questi giorni. Oltre ad aver catturato il pubblico con le sue orecchiabili canzoni, incanta tutti con la sua simpatia. Virale è, infatti, la sua reazione alla squalifica di Bugo e Morgan.