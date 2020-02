Elettra Lamborghini sull’esibizione a Sanremo: “Mi sono preparata mesi”

Elettra Lamborghini ha commentato la sua esibizione di Musica (e il resto scompare) di ieri sera al Festival di Sanremo 2020

Elettra Lamborghini è stata una delle protagoniste indiscusse della seconda serata del Festival di Sanremo. L’ereditiera non ha realizzato una performance da 10 e lode, nonostante il pezzo presentato in gara sia molto valido, ma durante la conferenza stampa del Festival di Amadeus la cantante ci ha tenuto a precisare che durante la diretta di ieri ci sono stati un po’ di problemi con l’audio e che per l’occasione lei si sta preparando da svariati mesi.

“Purtroppo ci sono stati dei problemi con l’audio” ha spiegato Elettra Lamborghini sulla sua esibizione a Sanremo. “Non sentivo nulla in cuffia” ha proseguito l’ereditiera. “Sono mesi che mi preparo prima di esibirmi. Studio con un vocal coach e per me rappresenta un’occasione per mostrare un’Elettra diversa dal solito” ha concluso.

Elettra Lamborghini collabora con Afrojack? Lei: “Non mischio amore e lavoro”

Elettra Lamborghini, oltre a commentare la sua performance di ieri sera, qui potete leggere il testo di Musica (E il resto scompare), ha anche risposto alle curiosità dei giornalisti che le hanno prontamente chiesto come mai non ha ancora collaborato con il produttore, e suo futuro marito, Afrojack.

La cantante ha rivelato di aver imparato, nel corso degli anni, a separare la vita privata da quella lavorativa.

“Meglio evitare” ha replicato Elettra Lamborghini prima del Festival di Sanremo. “Se poi mi realizza una base che non mi piace che facciamo? Gli dico stasera amore non si fa nulla?” ha proseguito ironica.

Fortunatamente, per lei, Elettra non ha avuto a che fare con certe gaffe durante la sua esperienza al Festival di Sanremo con Amadeus.

Tutto è pronto per questa sera. Elettra Lamborghini si esibirà con Miss Keta a Sanremo. Le due artiste presenteranno una cover dello storico brano Non succederà più.