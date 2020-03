Coronavirus | Un fan ha accusato Elettra Lamborghini di non aver fatto una donazione per l’emergenza sanitaria in Italia. Lei ha sbottato, rivelando la verità

Nonostante l’emergenza del coronavirus in Italia, l’interprete di Musica (E il resto scompare) continua a far parlare di sé. Nelle scorse ore, su Twitter, un fan ha accusato Elettra Lamborghini di non aver fatto, a differenza dei suoi colleghi, nessuna donazione in merito all’emergenza sanitaria che il nostro paese sta vivendo.

“Cara Elettra” ha esordito l’utente della rete. “In molti hanno donato milioni e milioni e tu che stai a fare?” ha proseguito. “Hai regalato il twerking?” ha concluso.

La replica di Elettra Lamborghini al suo hater, ovviamente, non è tardata ad arrivare. La giovane cantante, come soltanto lei sa fare, ha messo a tacere l’utente che ha insinuato che, a differenza dei suoi colleghi, non ha mosso un dito per l’emergenza sanitaria.

Coronavirus | Elettra Lamborghini fa chiarezza sulla donazione: “Non c’è bisogno di dirlo”

Elettra Lamborghini, che non molto tempo fa aveva bacchettato Striscia La Notizia per aver mandato un servizio inesatto su di lei, ha prontamente replicato all’utente della rete, facendo notare che è possibile fare beneficenza sull’emergenza sanitaria in Italia anche senza sponsorizzarlo sui social.

“Sei un brutto scemo, secondo te c’è bisogno di farlo sapere per forza quando si fa una donazione contro il coronavirus?” ha esordito la Lamborghini. “Io non ho di certo bisogno di farlo sapere. Dono tutto l’anno e non solo quando ci sono pandemie ed è questo quello che conta!” ha concluso la cantante, che già di recente aveva smentito una fake news sul suo conto riguardante il coronavirus.

La donazione di Elettra Lamborghini sul coronavirus, forse com’è giusto che sia, è avvenuta in privato e non pubblicamente per non rendere il gesto di generosità come un qualcosa di cui vantarsi.

Visualizza questo post su Instagram Quarantene Mood #IOSTOACASA #WESTAYHOME 🍩🍪🍫🍰🧁🍦@afrojack Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini) in data: 13 Mar 2020 alle ore 11:30 PDT

Intanto, su Instagram, Elettra Lamborghini ed Afrojack trovano sempre il modo di strappare un sorriso ai fan pubblicando sempre meme o clip divertenti per distrarli da questo lungo periodo di quarantena.