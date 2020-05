Uomini e Donne | E’ guerra tra Pamela ed Enzo | Lui: “Fa la vittima”

Uomini e Donne | Enzo Capo e Pamela Barretta dopo il loro confronto al Trono Over, hanno proseguito lo scontro in maniera virtuale sui propri profili Instagram

Uomini e Donne, durante il corso di queste settimane, ha avuto modo di mostrare al pubblico del piccolo schermo cosa è successo alla coppia formata da Pamela Barretta ed Enzo Capo che sui social non hanno mai nascosto di vivere continui tiri e molla a causa di numerosi problemi.

Durante il corso della loro ospitata al Trono Over, i due hanno ribadito più una volta che la loro relazione è giunta al capolinea, anche se la dama non ha nascosto di provare ancora dei sentimenti per il suo ex, ma vogliono mettere alcuni puntini sulle i in base a ciò che è stato detto sui social e in puntata.

Enzo, infatti, ha ribadito di essere stato infangato dalla dama sui social e nella vita privata. Il motivo? Sui social, e pubblicamente, perché si è lasciata andare a dai balli in pubblico con Armando Incarnato e in privato per averlo definito una persona tirchia con le sue amiche, in quanto le avrebbe impedito di acquistare alcuni snack nel frigo bar di un albergo in cui si trovavano in vacanza alle Maldive.

Il tutto è andato ad “aggravarsi” quando Enzo ha fatto consegnare in puntata i vestiti a Pamela. Anche se ieri lui ha chiarito che le ha portato i vestiti perché sotto richiesta di lei, anche se in un primo Pamela aveva negato affermando di averglieli chiesti soltanto per poterlo vedere, e come chiarito da Maria De Filippi lui non aveva chiesto a Gianni Sperti di consegnarli in puntata, ma li aveva affidati alla redazione per farglieli consegnare a fine registrazione.

“Voglio chiarire che Pamela mi ha chiesto i suoi vestiti attraverso dei messaggi” chiarisce subito Enzo Capo contro Pamela Barretta dopo Uomini e Donne. “Le dico subito che vorrei consegnarglieli di persona, ma lei il 25 aprile li chiede ad un mio amico ma dimentica tutto e cavalca l’onda del momento per continuare a recitare la parte della vittima” ha spiegato il cavaliere del Trono Over su canale 5.

“Mi ha accusato di essere tirchio per gli snack al frigo bar, ma un uomo tirchio non ti porta in vacanza alle Maldive” ha proseguito. “I miei genitori mi hanno insegnato il rispetto e il valore del denaro, oltre che a quello per la persona che sta al mio fianco” ha proseguito. “Settimana scorsa sono stato infangato per tutte queste cose, spero che ora abbiate capito e che mi siano rivolte delle scuse” ha concluso.

La replica di Pamela del Trono Over, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

Pamela Barretta replica ad Enzo Capo dopo il Trono Over di Uomini e Donne: “Non ne ho bisogno”

Dopo lo sfogo di Enzo Capo di Uomini e Donne su Instagram, come anticipato, la sua ex fidanzata Pamela Barretta ha replicato sui suoi profili social. In particolar modo la dama del parterre femminile ci ha tenuto a chiarire che non è mai stato un suo obiettivo nella vita avere al suo fianco un uomo che potesse permetterle di girare il mondo, ma non solo.

Pamela Barretta del Trono Over, che è stata accusata di aver infangato il cavaliere di canale 5, ci ha anche tenuto a precisare che in una coppia, visto che è stato più volte sottolineato il regalo del viaggio alle Maldive, è normale scambiarsi dei regali e che anche lei durante l’arco della loro relazione ha più volte fatto dei regali.

“Vi avviso che non posso sbilanciarmi più di tanto perché devono trasmettere ancora altre puntate” ha subito precisato la dama di Maria De Filippi. “Io non ho mai avuto, né tanto meno mai cercato, un uomo che mi abbia fatto fare il giro del mondo come si è detto in questi giorni” ha spiegato.

“Non ci ho mai tenuto e non lo voglio” ha aggiunto. “Sono sempre stata una donna indipendente che non ha mai chiesto niente a nessuno” ha proseguito. “Farsi dei regali in una coppia è normalissimo, ma quelli fatti con il cuore non si rifacciano dopo qualche tempo”.

“Potrei raccontarvi tante altre cose, soprattutto in merito al famoso viaggio alle Maldive” ha aggiunto Pamela Barretta dopo Uomini e Donne. “Ma non lo farò, non mi interessa farlo, capirete con il passare del tempo. Credetemi” ha concluso l’ex fidanzata di Enzo Capo del Trono Over, che di recente ha rivelato di essere vittima di stalking e di aver chiesto provvedimenti alla polizia postale.