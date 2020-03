Enzo Capo e Pamela Barretta del trono over di Uomini e Donne si sono lasciati davvero? L’ex cavaliere smentisce, lei conferma sui social.

Enzo Capo e Pamela Barretta si sono lasciati davvero? Ad annunciare la fine della storia tra i due è stata l’ex dama del trono over di Uomini e Donne che, rispondendo alle domande dei fans sui social, ha svelato di essere stata lasciata da Enzo. L’ex cavaliere, però, ha poi smentito mentre Pamela ha nuovamente confermato.

Enzo Capo e Pamela Barretta del trono over: lui smentisce la rottura su Instagram, ma lei conferma

Cos’è successo tra Enzo Capo e Pamela Barretta negli ultimi giorni? Solo quattro giorni fa, l’ex cavaliere del trono over, su Instagram, scriveva: “Inizio ad avere un po’ di nostalgia. Avessi saputo tutto ciò avrei prolungato le vacanze di qualche settimana 😢. Mi manca la mia Pamela Barretta e mi mancano le belle giornate trascorse insieme in quel paradiso”.



Pamela Barretta, ieri, ha annunciato la fine della storia d’amore con Enzo Capo svelando di essere stata lasciata dall’ex cavaliere. Quest’ultimo, però, sul proprio profilo Instagram, ha smentito:

“Non ho lasciato Pamela! Se una donna non ti da’ attenzioni da più di 2 mesi, non ti dice mai che tiene a te o che le manchi, e non ti fa sentire desiderato, posta solo foto che la ritraggono sola, tranne che in rare occasioni…….Per portare avanti una storia bisogna essere in due!! Mi state bombardando sui social!! Dalla mia donna mi devo sentire desiderato!!!!”.

I fans, poi, hanno riferito a Pamela della smentita di Enzo. La Barretta, così, ha aggiunto: “non prendo in giro nessuno. C’è gente che deve far pace con il cervello”.

Tra Enzo e Pamela, dunque, sarà davvero tutto finito o i due troveranno il modo per ritrovarsi dopo aver fatto l’importante passo delle presentazioni in famiglia?