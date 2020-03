Attraverso alcune risposte concesse nel famoso gioco domanda/risposta su Instagram, Pamela Barretta, dama del Trono Over, ha annunciato la rottura con Enzo Capo

Pamela Barretta ed Enzo Capo sono state una delle coppie formatesi in questa stagione del Trono Over. I due, una volta resisi conto dei loro sentimenti, avevano deciso di lasciare lo studio per gettare le basi per una relazione solida. La storia tra i due è andata avanti per un po’ di mesi, ma solo adesso apprendiamo, quasi casualmente che le cose tra Pamela ed Enzo non vanno più bene. Nello specifico, è stata la bella siciliana nel classico gioco di Instagram “domanda/risposta” a confessare che in realtà lei ed Enzo non stanno più insieme. A detta di Pamela, sarebbe stato lui a lasciare lei, definendola forse troppo “vecchia” (?). Sta di fatto che ai fan della coppia che speravano di vederli ancora a lungo insieme, non resta che la delusione dell’ennesima rottura di una storia formatasi nel parterre del Trono Over. Pamela, incalzata dalla curiosità dei suoi followers, ha anche ammesso di non sentirsi pronta per ritornare a Uomini e Donne, che ricordiamo per il momento è stato sospeso.

Leggi anche:

Trono Over | Armando dopo la sfuriata di Maria: “Ho la coscienza pulita”

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Trono Over | Pamela Barretta su Instagram conferma la rottura con Enzo Capo

È stata proprio Pamela Barretta ad annunciare su Instagram che tra lei e Enzo capo sarebbe finita. In realtà, la bella dama del Trono Over ha lasciato intendere che tra i due le cose non andassero bene, proprio nel momento in cui ha confessato in maniera accorata ai suoi fan di non essere più in contatto con Enzo. I fan della coppia, preoccupati, hanno subito chiesto ulteriori spiegazioni che l’ex dama del Trono Over ha deciso di rilasciare a singhiozzi, facendo capire che la decisione di interrompere la loro storia sarebbe partita da lui, per motivi ancora sconosciuti. La coppia che aveva fatto sognare tutti con la loro passionalità, aveva deciso di lasciare la trasmissione, dal momento che sia Pamela che Enzo erano arrivati alla consapevolezza di provare un sentimento forte l’uno per l’altro. Infatti, i due hanno trascorso insieme diversi mesi e non hanno mai manifestato segni di un’apparente crisi. Risulta infatti essere una doccia fredda, la notizia della loro rottura. I fan sono sembrati molto dispiaciuti e angosciati dal fatto che l’ennesima coppia del format di Maria De Filippi, abbia deciso di separarsi. A continuare a far sognare il pubblico di Uomini e Donne, dovranno pensarci Ida Platano e Riccardo Guarnieri con il loro amore. Quest’ultimo ha addirittura asserito che per lui Ida è la perfezione

Leggi anche:

Trono Over | Carlotta Savorelli ammette: “Potevo evitarlo. Ho sbagliato”

Maria De Filippi, appena possibile, accoglierà in studio Pamela e Enzo per metterci una buona parola, proprio come ha fatto in passato per Ida e Riccardo?