Prodotti e accessori indispensabili per un make up perfetto

Per realizzare un make up perfetto, occorrono dei prodotti e accessori senza i quali non è possibile truccarsi, scopriamo quali sono.

Il makeup è un alleato di ogni donna, un vero e proprio strumento di bellezza che nessuna donna può farne al meno.Avere un bell’aspetto è davvero importante, così da vedersi più carine ed eliminare qualche imperfezione, il trucco è davvero di grande aiuto. Eppur vero che per sentirsi a proprio agio, è consigliabile truccarsi in modo naturale.

Ma quali sono i prodotti make up e gli accessori che ogni donna dovrebbe avere per realizzare un trucco perfetto? Scopri leggendo questo articolo con attenzione.

Prodotti make up indispensabili per un trucco perfetto

Ogni donna che vuole realizzare un trucco perfetto, ha bisogno di specifici prodotti make up, ma anche accessori indispensabili.

Vi elencheremo i prodotti base da avere a casa, che sarà utile e indispensabile per la realizzazione di un trucco perfetto e impeccabile.

1- Fondotinta: nasce dall’esigenza di nascondere le piccole imperfezioni ed ha un’azione più o meno coprente. Potete sceglierlo a stick dalla texture leggera, molto pratico e comodo, soprattutto da portare con sè. Va applicato sempre come base trucco, sul viso pulito e idratato. Inoltre ci permette di avere un incarnato uniforme. In commercio potete trovarlo

liquido

crema

minerale

compatto in polvere.

2- Correttore: è uno dei prodotti makeup più amati ed utilizzati ogni giorno, un alleato perchè elimina le occhiaie scure ed imperfezioni della pelle. Si applica dopo il fondotinta, da portare sempre con sè, in modo da poter fare dei ritocchi durante il giorno.

3- Cipria: si applica dopo il fondotinta, così da donare un aspetto più luminoso al vostro viso. Fissa il fondotinta, con una semplice spennellata, come per il fondotinta, la scelta del colore della cipria deve avvicinarsi molto al nostro colorito.

4- Ombretto: conferisce intensità allo sguardo, la scelta del colore dipende sempre dal’incarnato e dalla nuance di rossetto che utilizzerete. Una palette con diverse tonalità sarebbe la scelta migliore da fare, in modo che potete scegliere il colore adatto. Si applica sulla palpebra mobile, così da conferire intensità allo sguardo.

5- Mascara: immancabile, soprattutto quello nero per aprire lo sguardo, inoltre definisce le ciglia. Basta anche una sola passata e le vostre ciglia saranno più belle e lo sguardo più profondo e accattivante.

6- Matita occhi: si utilizza per sfumare sopra e sotto l’occhio,si applica all’interno della rima palpebrale. Il colore nero è quello più utilizzato, ma potete scegliere il colore che preferite.

7- Rossetto: è il prodotto che completa il make-up, che non deve assolutamente mancare nel beauty di una donna. La scelta del rossetto non è semplice, ma dipende da diversi aspetti, non è detto che le nuance di tendenza o quella sfoggiata dall’amica siano perfette per voi. La scelta dipende molto dal make-up, perchè non ci devono essere contrasti di colore tra il make up occhi e quello labbra. Se il trucco occhi, il blush sono molto intensi, scegliete un rossetto nude e naturale.

Accessori utili per il make up

Non è importante avere solo prodotti per il make up, ma anche gli accessori sono indispensabili per realizzare un trucco perfetto. Adesso vi elencheremo quelli basi, davvero indispensabili, ma i ne kit professionali sono contenuti tantissimi pennelli, ma non fa il caso vostro.

Ma quali sono i tipi di pennelli e accessori fondamentali da avere a casa per un trucco base?

1- Pennello grande a setole morbide: viene utilizzato solo per sfumare la cipria o la terra e blush.

2- Pennello medio a setole sintetiche: per applicare il correttore.

3- Pettinino per ciglia e sopracciglia: utile soprattutto per le sopracciglie, in quanto vanno ad allungare e donare volume. Il pettinino è consigliato se decidete di passare un secondo strato, ricordate che tra uno strato e l’altro le ciglia devono essere pettinate per rimuovere il materiale in eccesso.

4- Pennello medio a setole morbide: servono per sfumare gli ombretti

5- Pennello angolato per sfumare la matita sull’occhio: questo non è proprio indispensabile se decidete di non applicare la matita.

6- Pennello medio a setole sintetiche: molto utile per facilitare l’applicazione di rossetti e gloss.

7- Pennelli “a lingua di gatto”: sono consigliati per distribuire solo prodotti fluidi, come fondotinta e le creme.

Non solo i pennelli sono accessori indispensabili per realizzare il trucco, ma anche altri accessori che aiutano a sfumare il make up, che possono sostituire i pennelli. Ecco tutto ciò che vi occorre.

1- Spugnetta in lattice: un’alternativa al pennello per stendere e sfumare bene il fondotinta.

2- Piumino: utile per applicare la cipria su tutto il viso.

3- Piegaciglia: utile in caso di ciglia troppo diritte, questo strumento vi permetterà di piegarle.

4- Cotton fioc: sembrerà banale, ma di fondamentale importanza per correggere piccoli errori o eventuali sbavature del trucco.

5- Temperamatite: se utilizzate le matite, questo accessorio, vi permetterà di averle sempre ben appuntite.

Come eliminare il trucco?

Gli accessori, i prodotti per il make up sono davvero utili per realizzare un trucco impeccabile e perfetto, ma non bastano da soli. Bisogna assolutamente ricordare che occorrono prodotti cosmetici per la rimozione e la preparazione del viso al trucco.

E’ davvero importante a fine giornata eliminare ogni traccia di trucco da viso, dagli occhi alle labbra. La sera prima di andare a dormire è importante struccarsi, perchè durante il sonno la pelle si rigenera e per farlo, ha bisogno di respirare. Sicuramente se i pori sono liberi la pelle respirerà meglio, questo è uno dei motivi per cui la pelle deve essere necessariamente pulita e detersa. Il viso se non viene struccato la sera, la pelle apparirà: spenta, ingrigita e macchiata

Ecco cosa vi occorre per struccare il viso.

Latte detergente : è delicato per il viso, non aggredisce la pelle, ed elimina il trucco delicatamente. Consigliato per le pelli normali, secche e sensibili.

: è delicato per il viso, non aggredisce la pelle, ed elimina il trucco delicatamente. Consigliato per le pelli normali, secche e sensibili. Acqua micellare : è indicato per le donne che hanno la pelle mista o grassa, è uno struccante leggero che rimuove il trucco facilmente, non necessita di risciacquo.

: è indicato per le donne che hanno la pelle mista o grassa, è uno struccante leggero che rimuove il trucco facilmente, non necessita di risciacquo. Lozioni: acqua alle rose, potrebbe andar bene, in quanto deterge il viso senza risciacquare. Inoltre svolge una funzione tonificante e detergente.