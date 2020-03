Dieta | I cinque cibi che possiamo mangiare senza sensi di colpa

Ecco i segreti per mangiare senza ingrassare, i cinque cibi che possiamo mangiare a volontà

In questi giorni in cui siamo costretti a casa, corriamo un grande rischio. Quello di perdere la forma che in questi mesi dopo Natale abbiamo faticato a recuperare, mettendo così a rischio la prova costume e non solo. Così dobbiamo buttarci su cibi che possiamo mangiare senza sensi di colpa.

La noia e la poca attività fisica e movimenti ci spingono a mangiare. Ma quello che vi consigliamo e puntare su cibi che saziano molto ma che hanno pochissime calorie. Ottimi cibi che possono aiutare in questo periodo e tutte le persone che sono perennemente a dieta.

Oggi vedremo 5 di questi cibi che possono venirci in sostegno sia nei pasti principali sia durante gli spuntini che sono quelli che molto spesso potrebbero portarci a magiare schifezze.

I cinque cibi che possiamo mangiare a volontà

Passiamo in rassegna questi cinque cibi, nei quali oltre alle verdure troveremo anche delle stuzzicanti e interessanti sorprese.

Il sedano

Una delle verdure più consigliate in questo periodo è il sedano. Una verdura ottima per toglierci la fame, soprattutto quella nervosa, perché composta prevalentemente da acqua il 95% . Tra le sue proprietà troviamo il fatto che aiuta a perdere peso perché è un ottimo disintossicante e ha un ottimo effetto diuretico.

I pop corn

In questi giorni a farci grande compagnia è la nostra amica tv. Film , notiziari e serie tv li possiamo accompagnare con i pop corn. Ovviamente dovremmo avere una grande accortezza, quella di non accompagnarli a burro e zucchero, ma aggiungere solo un pizzico di sale. Questo a differenza di quanto potevamo pensare è uno spuntino consentito.

La melanzana

Passiamo nuovamente alle verdure, le melanzane. Ottime e gustosissime che possiamo mangiare senza nessun senso di colpa. Certo dobbiamo stare attenti al condimento. Quindi no alle melanzane fritte o alla parmigiana di melanzana, sì invece alle melanzane grigliate.

Prosciutto e melone

Se stiamo cercando un secondo leggero e gustoso puntiamo a l prosciutto e melone. Un piatto sano e saporito, che riuscirà a calmare il nostro appetito ed è un ottimo aiuto per la ritenzione idrica.

Arance e mandarini

Tra i cibi che spesso ci vengono vietati nelle diete ferree troviamo anche la frutta perché molto zuccherina. Questo discorso non vale per arance e mandarini, ricchi di fibre. Favoriscono la digestione e aiutano anche la perdita di peso. Questi due agrumi hanno anche poi il vantaggio di mantenere il senso di sazietà.