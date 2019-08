Il rossetto è parte del make-up a cui molte donne non sanno rinunciare, talvolta è più una moda. Scopriamo alcuni consigli sul come sceglierlo

Fonte: Istock-Photos

Scegliere il rossetto giusto è sempre un dilemma per le donne, ma l’unica cosa certa è che deve essere indispensabile per esibire un make up perfetto. La tonalità di rossetto da scegliere dipende da diversi aspetti, non è detto che le nuance di tendenza o quella sfoggiata dall’amica sia perfetto per noi. Ecco alcuni consigli da seguire per la scelta del colore di rossetto più adatto a noi senza sbagliare.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la bellezza ed i trucchi per apparire al meglio CLICCA QUI!

Rossetto perfetto per la forma delle labbra

La scelta del rossetto dipende molto dalle forma delle labbra:

per chi ha le labbra sottili : sono da preferire i colori glossati e luminosi come il rosso il fucsia l’arancione perchè donano più volume alle labbra. Il gloss si può applicare sopra al rossetto utilizzato;

sono da preferire i colori glossati e luminosi come il rosso il fucsia l’arancione perchè donano più volume alle labbra. Il gloss si può applicare sopra al rossetto utilizzato; per chi ha labbra carnose o di media dimensione: può scegliere rossetti matti, le tonalità da preferire sono il rosso più spento, il viola e il bordeaux;

può scegliere rossetti matti, le tonalità da preferire sono il rosso più spento, il viola e il bordeaux; Per chi ha le labbra molto carnose: i rossetti effetto nude sono perfetti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE ->>> Eyeliner: 10 errori da evitare durante l’applicazione

Make up

La scelta dipende molto dal make-up, perchè non ci devono essere contrasti di colore tra il make up occhi e quello labbra. Facciamo qualche esempio per capire, se gli occhi sono stati truccati con colori caldi come il marrone, la tonalità di rossetto ideale è il fucsia o il rosa. Se il make up scelto per gli occhi è l’azzurro o il verde, sulle labbra si può applicare un rossetto dai colori caldi come l’arancione, il pesca ed il rosso chiaro.

Un consiglio importante da seguire è: se il trucco occhi, il blush sono molto intensi è preferibile un rossetto nude e naturale.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE->>> Rossetto: 10 errori da evitare assolutamente quando si applica

Colore dei capelli

Il colore dei capelli possono essere uno dei fattori che influisce sulla scelta della nuance di rossetto, scopriamo.

Capelli castani o neri: si possono scegliere diverse tonalità come il porpora, il bordeaux, il rosso e il ciliegia.

scegliere diverse tonalità come il porpora, il bordeaux, il rosso e il ciliegia. Capelli rossi: le tonalità perfette sono l’arancione, il rosso ed il beige, quindi tutte le tonalità calde, quelle più intense e scure sono da evitare.

le tonalità perfette sono l’arancione, il rosso ed il beige, quindi tutte le tonalità calde, quelle più intense e scure sono da evitare. Capelli biondi: le nuance chiare nude sono preferibili come il rosa e il pesca, se si vuole osare potete utilizzare il fucsia o il rosso, evitando sempre le tonalità più scure.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: trucco anti caldo senza fondotinta-VIDEO-

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Rossetto rosa, a chi sta bene