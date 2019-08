Il tubino nero è un must have che ogni donna possiede nel proprio guardaroba, è simbolo di eleganza e raffinatezza, è stato realizzato per la prima volta nel 1926 da Madame Chanel. Il tubino nero si è adeguato al conformismo degli anni ’30 ed in seguito al “dress code” degli anni ’50. Nel 1961 questo outfit raggiunge la sua notorietà perchè fu indossato da Audrey Hepburn , protagonista del film “Colazione da Tiffany”.

Da oltre un secolo il tubino nero è un evergreen a cui molte donne non riescono a rinunciare, è considerato un abito molto chic, da indossare negli eventi eleganti. Inoltre è particolarmente raffinato, dunque un abito versatile.

Ecco alcuni consigli che ci possono aiutare nella scelta degli accessori più glamour per indossare il tubino nero in qualsiasi occasione.

Se vuoi rimanere aggiornato giorno per giorno sulle notizie delle categorie gossip, moda e abbigliamento e social, CLICCA QUI!

Coprispalle



Anche se è un capo che rappresenta la perfezione, talvolta occorre un coprispalle per completare l’outfit, soprattutto in eventi più formali, anche il bon ton impone di coprire le spalle o le scollature più generose.

d’inverno: è adatta una stola in pelliccia, nera o colorata;

in primavera o d’estate: possiamo scegliere un micro-blazer in pelle o con gli strass

La mantella colorata con le frange è anch’essa perfetta per ogni occasione elegante.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Moda estate 2019, vestiti lunghi: modelli must have per essere al top

Scarpe con il tacco alto

L’importante è abbinare la scarpa giusta, ma si sa si che il décolleté con tacco alto, sposa benissimo con il tubino nero. In alternativa anche i sandali con il tacco sono perfetti per una serate romantica, magari anche quelli gioiello per un look unico e strepitoso.

Blazer

Se necessita completare l’outfit possiamo indossare il tubino nero con una giacca, vediamo cosa scegliere in base all’occasione.

Per una cena o una serata formale: come un pranzo di lavoro è perfetto un blazer semplicissimo o un trench dal taglio classico, color cammello che dare un tocco chic.

Per il tempo libero: un giubbotto di jeans o su un giubbotto in pelle nero, per dare un tocco più sportivo e un pò ribelle.

Per una festa tra amiche: potete indossare un “bold blazer”, una giacca che vi donerà un look insolito.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Pantaloni larghi, salvavita per l’estate: come abbinarli al meglio

Scarpe basse

Non tutte le donne preferiscono le scarpe con il tacco, ma secondo voi la scarpa bassa si può indossare con il tubino nero? La scarpa con il tacco è un obbligo? Negli ultimi decenni, le tendenze hanno un pò infranto le regole, si è usciti dalle regole perfette del bon ton.

Scopriamo quali modelli si possono abbinare:

sneakers: da indossare nel tempo libero, sono pratiche e soprattutto comode.

mocassini: sia semplici che con le borchie o i modelli stringate o verniciate o in velluto.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Cinque sandali che non possono mancare nella scarpiera della della perfetta Carrie Bradshaw

Calze

La domanda che molte donne si pongono è indossare o no le calze?

Le tendenza degli ultimi anni è quella di non indossare le calze, anche in inverno inoltrato, oppure se vogliamo dare un look molto glamour possiamo scegliere calzini o gambaletti.

calzini corti: con applicazioni come i pompon, perline o borchie.

gambaletti: leggeri, velati o a rete, da abbinare a modelli di scarpe come pumps o mules gioiello con il tacco.

Ma se non riuscite a rinunciare ai collant, potete scegliere un collant coprente per il giorno e uno non più di 20 denari di sera o alle situazioni che richiedono un dress code più chic.