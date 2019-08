I pennelli per il trucco sono utilizzati da tante donne ogni giorno, ma non tutte sanno che la detersione è importante. Spieghiamo il perchè

Fonte: Istock-Photos

I pennelli sono accessori che tantissime donne utilizzano per truccarsi quotidianamente, ma devono essere lavati accuratamente. I pennelli, le spugne, vanno lavati con frequenza e perchè? Sono tanti i motivi per cui i nostri strumenti di bellezza vanno curati un pò come la nostra salute. Scopriamolo leggendo questo articolo.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda la bellezza ed i trucchi per apparire al meglio CLICCA QUI!

Pennelli: quando lavarli

I pennelli devono essere lavati ogni settimana circa, questo dipende soprattutto dalla zona del viso in cui il pennello viene utilizzato.

I pennelli che devono essere lavati con frequenza sono quelli:

per il fondotinta

per l’ombretto

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->>> Eyeliner: 10 errori da evitare durante l’applicazione

Perchè è importante pulirli

Sono diversi i motivi per cui bisogna pulire accuratamente i pennelli, scopriamo:

si ungono del grasso della pelle quando ci trucchiamo; sono pieni di batteri e germi: che sono presenti sulla nostra pelle; patina di sporco: si può creare purtroppo, rovinando il nostro make-up.

I batteri che presenti sul nostro viso, o sulla pelle delle altre persone, vengono a contatto con noi anche con un semplice saluto. Di conseguenza possono passare alle spugne ed ai pennelli che utilizziamo quotidianamente per truccarci.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->>> Occhi grandi e sporgenti, ecco il make-up giusto per valorizzarli

Se i pennelli non vengono detersi, si crea un ambiente ideale per ospitare germi e batteri soprattutto se si usano trucchi ad olio o liquidi. Purtroppo ci sono alcuni batteri che possono essere davvero pericolosi per la nostra salute, perchè si può incorrere a malattie ed infezioni, scopriamo quali:

la congiuntivite agli occhi

la dermatite

i brufoli

le necrosi e le infezioni

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->>> Rossetto: le nuance di colore adatto alla donne castane

Sicuramente se stiamo attente ad effettuare una pulizia profonda, i pennelli svolgeranno meglio il loro ruolo, perchè le setole deterse lasceranno più trucco e lo sfumano nel modo migliore rispetto alle setole dei pennelli unti ed appiccicosi.

Come lavarli

Il set di pennelli devono essere lavati delicatamente con acqua tiepida o fredda e con sapone neutro. L’acqua calda è da evitare assolutamente per i pennelli con le setole sintetiche. Si deve strofinare sempre verso il senso delle setole, in caso contrario si possono aprire e di conseguenza si rovinano.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE->>> La tua pelle è più bella con le mele

Dopo aver lavato tutti pennelli da fondotinta, da blush e da ombretto, si devono tamponare o con una carta assorbente o con panno di cotone pulito, oppure se si vuole velocizzare l’operazione possiamo lasciare ad asciugare all’aria. Per le donne che non hanno molto tempo a disposizione, si può accelerare l’asciugatura con l’aria del phon, tenendolo a distanza, per non rovinare le setole dei pennelli.

Per la pulizia potete usare gli spray disinfettanti che si spruzzano direttamente sulle setole del pennello lo disinfettanti, oppure dei brush cleaneser che sono dei detergenti che non necessitano del risciacquo, perfetto per le donne che hanno una vita frenetica e non possono dedicare molto tempo alla pulizia dei pennelli.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI