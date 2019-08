Sei un’amante del rossetto? Scopri come applicarlo alla perfezione per avere le tue labbra in primo piano, belle da guardare e senza imperfezioni

Qualunque donna non riesce a rinunciare al rossetto rispetto al resto del make-up, è un alleato di bellezza soprattutto per sedurre un uomo. Ha il potere di attirare gli sguardi, ma applicarlo in modo perfetto non è per niente facile.

Sono molte le donne che hanno difficoltà ad applicare il rossetto perchè il più delle volte rimane sui denti, sbava o non ha una lunga tenuta. Scopriamo quali sono gli errori che si commettono in modo da evitare e avere look labbra perfetto.

10 errori da evitare

1. Applicare il prodotto su labbra screpolate: se sono presenti pellicine o screpolature, il colore del rossetto si insinuerà tra le pieghe. E’ preferibile in questi casi fare uno scrub . 2. Non applicarlo di fretta: per un risultato perfetto, dedicate almeno 5 minuti per disegnare il contorno delle labbra. Evitate di applicarlo mentre siete in auto davanti ad un semaforo o in treno mentre andate al lavoro. 3. Impugnatura sbagliata: causa le sbavature, se invece impugnate bene il rossetto, soprattutto a mano ferma non sbaglierete.

4. Applicarlo prima di vestirti: è sbagliato soprattutto dopo una doccia o dopo la detersione del viso. Questo perchè la pelle è ancora arrossata dal vapore e inoltre potreste sporcarvi un vestito o una blusa mentre l’ infilate. 5. Non applicare la matita: non garantisce una lunga durata, la matita va sempre applicata per avere una lunga tenuta. 6. Modificare il contorno labbra: mai modificarlo, perchè è il disegno naturale di una bocca, si può modificare qualche imperfezione ma non troppo. 7. Applicare un rossetto troppo cremoso: mai se il rossetto deve rimanere intatto per molte ore, è preferibile in questo caso uno a lunga durata. 8. Limitarvi a una sola passata: quando stendete il rossetto, tamponate con una velina, poi passate un pò di cipria e ripassate il rossetto. 9. Mettere il rossetto tenendo lo specchio con l’altra mano: è preferibile stare ferme davanti ad uno specchio, in modo da evitare di sbagliare nell’applicazione. 10. Scegliere il colore sbagliato: senza tener conto del colore degli occhi, dei capelli o dell’incarnato non va bene. Se trascorrete molte ore fuori casa e non riuscite a ritoccarlo sono da preferire le nuance nude rispetto ad un rosso perchè se si sbava e si nota subito. LEGGI ANCHE:

