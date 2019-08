Se vuoi restare sempre aggiornata su tutto ciò che riguarda le diete e le strategie per mantenerti in forma CLICCA QUI !

Prendersi cura della pelle è importante, non bastano solo le creme viso, le maschere e gli scrub, anche una dieta sana ed equilibrata gioca un ruolo importante. Un’alimentazione squilibrata, ricca in zuccheri, grassi non aiuta di certo ad avere una pelle tonica e luminosa. Quotidianamente dobbiamo assumere alimenti che ritardano l’invecchiamento cutaneo e rafforzano la barriera protettiva dell’epidermide. Scopriamo quali sono gli alimenti da integrare nella nostra dieta.

1. Frutti rossi: come i mirtilli, ribes, more hanno proprietà benefiche per la microcircolazione, proteggono i vasi sanguigni e i capillari. Consumarli abitualmente, aiutano a rallentare l’ossidazione dei nostri tessuti e distruggere i radicali liberi in eccesso perchè sono ricchi in antiossidanti.

2. Salmone: è ricco in acidi grassi omega 3 che contrastano la produzione di radicali liberi e rallentano l’invecchiamento cellulare.

3. Frutta e verdura arancione: come le carote, le albicocche, peperoni, tranne le arance, contengono betacarotene che contrasta la produzione di radicali liberi e quindi scherma la pelle da raggi solari. Inoltre protegge la pelle dall’inquinamento atmosferico e la rende più luminosa e rallentano il processo di invecchiamento cellulare.

4. Uova: sono un’ottima fonte di proteine, quindi svolgono un ruolo importante perchè mantengono la pelle più elastica. Se la dieta è povera in proteine, possiamo assistere alla caduta dei capelli e alla secchezza della pelle, con la comparsa di rughe e segni di espressione precoce. L’uovo ha proprietà benefiche perchè dona tonicità, inoltre l’albume è ricco di acqua e sali minerali e per questo motivo ha un’azione idratante.

5. Bere tanta acqua e poco sale: è un connubio perfetto per una buona idratazione, quando la pelle perde elasticità, si produce meno collagene e aumenta la disidratazione. E’ importante bere almeno 2 litri di acqua al giorno e sostituire il sale nella cucina con le erbe aromatiche.

6. Frutta secca: come le mandorle, noci, nocciole contribuiscono a donare una pelle più tonica e aumentano l’elasticità. Deve essere consumata con moderazione ogni giorno, perfetta anche a colazione nello yogurt o per guarnire insalate. La mandorla gioca un ruolo importante, perchè idrata, strucca e previene alcuni inestetismi della pelle come le smagliature, infatti sono molti i prodotti cosmetici a base di olio di mandorle.

