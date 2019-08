Il rossetto è parte del make-up che nessuna donna riesce a rinunciare. Scopriamo quali sono le nuance più adatte alle donne castane

Fonte: Istock-Photos

Il rossetto è un dettaglio importante a cui molte donne non sanno rinunciare, perché il colore delle labbra rappresenta una parte molto importante del make up. L’importante e scegliere la la nuance giusta in base al colore di capelli , così da valorizzare i tratti del viso.

Con un trucco semplice e delicato basta dare un tocco deciso alle labbra rendendo il viso più luminoso e sensuale. Le donne castane possono permettersi diverse nuance di rossetto da quelle più chiare a quelle più scure, scopriamo le nuance di rossetto più adatte.

Se vuoi restare aggiornata su tutto ciò che riguarda il viso e la cura della pelle CLICCA QUI!

I colori più adatti

Scopriamo quali sono i colori dei rossetti più adatte alla donne castane ecco la lista:

rosa indiano: è un colore molto particolare che dona un tocco di sensualità. E’ un colore rosa molto vivace che si avvicina al color magenta.

è un colore molto particolare che dona un tocco di sensualità. E’ un colore rosa molto vivace che si avvicina al color magenta. rossetto arancione : è una nuance molto particolare che non tutte adorano, ma è prefetto per le more. Per le donne che hanno una carnagione più ambrata sono da preferire i colori di arancio più accesi tendenti al rosso, se l’incarnato è meno ambrato è preferibile i colori di rossetto che tendono al rosa. Se siete abbronzate potete dare un tocco in più con un finish lucido.

: è una nuance molto particolare che non tutte adorano, ma è prefetto per le more. Per le donne che hanno una carnagione più ambrata sono da preferire i colori di arancio più accesi tendenti al rosso, se l’incarnato è meno ambrato è preferibile i colori di rossetto che tendono al rosa. Se siete abbronzate potete dare un tocco in più con un finish lucido. rossetto viola : la tendenza di quest’anno sono proprio i colori molto scuri come il viola. Molte donne non le preferiscono, quindi in questo caso optate ad una scelta diversa, come il viola puro, che è un colore molto freddo. Se non volete rinunciare alla tendenza, anche se il viola vi “spaventa” provate il rossetto color fucsia-viola lucido e luminoso. Il viola è un colore molto acceso che attira tutta l’attenzione sulle labbra, quindi potete abbinare un ombretto argentato e una matita nera, senza marcare troppo gli occhi.

: la tendenza di quest’anno sono proprio i colori molto scuri come il viola. Molte donne non le preferiscono, quindi in questo caso optate ad una scelta diversa, come il viola puro, che è un colore molto freddo. Se non volete rinunciare alla tendenza, anche se il viola vi “spaventa” provate il rossetto color fucsia-viola lucido e luminoso. Il viola è un colore molto acceso che attira tutta l’attenzione sulle labbra, quindi potete abbinare un ombretto argentato e una matita nera, senza marcare troppo gli occhi. marrone dorato: è indicato alle donne con le carnagioni calde, sono perfetti quelli con riflessi dorati o bronzati

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Eyeliner bianco, il segreto per ingrandire l’occhio

Makeup: burro struccante fai da te-VIDEO-

Armocromia, analisi del colore per scoprire quali ti valorizzano di più

Rossetto rosa, a chi sta bene

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI