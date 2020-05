Ezio Bosso se n’è andato all’età di 48 anni lasciando un vuoto nel mondo della musica e nel mondo della cultura in generale. Lo ricordiamo con delle sue parole commoventi condivise su Facebook.

Aveva 48 anni Ezio Bosso, giovane ma con una vita alle spalle a dir poco affascinante e carica di emozioni.

Era nato a Torino il 13 settembre 1971 e si era avvicinato alla musica all’età di 4 anni.

Da allora non l’ha mai più lasciata, nemmeno dopo l’operazione al cervello nel 2011 per l’asportazione di un tumore e nemmeno dopo esser stato anche colpito da una sindrome autoimmune.

Suonare, comporre e dirigere sono stati la vita per lui. La musica è stato l’amore.

Proprio a questo amore Ezio Bosso ha dedicato delle meravigliose parole che oggi vogliamo rievocare assieme al ricordo del loro stesso autore.

Ezio Bosso Sono in ogni nota che ho curato

Lo scorso aprile Ezio Bosso scriveva sul suo profilo Facebook i versi che seguono, parole di amore e di comunione per quella che è stata la compagna di una vita straordinaria: la musica.

Sono in ogni nota che ho curato

Esisto in ogni nota insieme

Alle mie sorelle e fratelli

Figli o nipoti

Sono ogni nota studiata

Suonata e donata

Amata

perché non c’è nota che non ami

E che non abbia amato

Sono rinato

Nota dopo nota

Una nota alla volta

Fino ad abbracciarle tutte

Mi mancate

Quel sorriso che mi date

È dura

Il corpo non distratto dalle vostre note

Cura e terapia

E in ogni nota che sto curando

Preparando, studiando

Ci siete

In ogni nota

E saremo

Ogni nota

Versi che esprimono una grande passione, il vero e proprio amore di una vita ma anche il dolore di non poter più vivere a pieno quel sentimento.

Già perché il Coronavirus ha tolto a Ezio Bosso nei suoi ultimi giorni di vita il contatto con il pubblico, la condivisione che era per lui ingrediente chiave della musica stessa.

Non ha però saputo toglierli l’amore, quello per la musica, quello di una vita.

Per questo ci è piaciuto ricordare Ezio Bosso così, con le sue parole di amore per ciò che ha reso unica la sua vita e lo ha fatto divenire così caro al cuore di tutti noi.

Il nostro modo per ringrazia Ezio Bosso per tutto ciò che è stato e la musica per tutto ciò che è stato per lui.