Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne, dopo questo periodo di quarantena forzata, sarebbero pronti alla convivenza

Ida Platano fin dal suo ingresso negli studi del Trono Over di Uomini e Donne ha letteralmente conquistato il cuore del piccolo schermo degli italiani, che si è appassionato sempre di più alla sua storia d’amore con il cavaliere Riccardo Guarnieri.

La coppia, non è di certo una novità, ha vissuto alti e bassi, ma nonostante tutto ha scelto di passare questo periodo di quarantena insieme, provando a consolidare il loro rapporto visto che hanno vissuto sotto lo stesso tetto anche del piccolo Samuele, figlio della dama.

La quarantena ha messo a dura prova il loro amore, che n’è uscito più forte di prima tant’è che pare proprio che Riccardo abbia deciso di trasferirsi in maniera definitiva da Ida e non soltanto durante il periodo del lockdown. Cosa lo fa pensare?

Come riportato dal portale web Il Vicolo delle news, un fan del Trono Over di Uomini e Donne ha chiesto al bel cavaliere quand’è che avrebbe lasciato Taranto, la sua città, per vivere in maniera definitiva con la sua amata a Brescia. Riccardo, che di recente ha smentito la gravidanza di Ida, non ha risposto ma ha scelto di mettere un like all’utente in questione. Gesto che ai fan è sembrata quasi una conferma che a breve i due convivranno non soltanto per la quarantena ma per portare il loro rapporto ad un livello superiore.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri andranno a convivere dopo la quarantena? I fan, ormai, non sembrano avere dubbi.

Ida Platano del Trono Over di Uomini e Donne ritorna a lavoro dopo la quarantena: le sue parole

Oltre alla notizia della probabile convivenza della coppia, nata nel dating show di Maria De Filippi, ai fan non è di certo sfuggito che a partire da ieri, grazie alla riapertura anticipata dei parrucchieri e dei saloni di bellezza per volere del Premier Conte, Ida Platano di Uomini e Donne ha ricominciato finalmente a lavorare.

La dama, infatti, non ha mai nascosto di sentire la mancanza del suo lavoro in questo periodo di quarantena.

“Non vedevo l’ora di tornare finalmente a lavoro” ha confidato Ida Platano su Instagram, che non molto tempo fa si è lasciata andare ad uno sfogo sul coronavirus. “Sono tornata a casa sfinita, ma soddisfatta” ha spiegato la compagna di Riccardo Guarnieri. “Adesso vado a letto, che sono stanca” ha congedato la dama i suoi fan, che da tempo non la vedevano così contenta.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over, convivenza o meno, sono più innamorati che mai.