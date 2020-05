Serena Enardu dopo la rottura con Pago: Elga svela come sta davvero

Serena Enardu e Pago, dopo aver riprovato a rimettere insieme i cocci del loro amore, si sono nuovamente lasciati. La gemella di lei, Elga, svela come sta davvero la Enardu in questo periodo.

Serena Enardu e il cantante Pago qualche settimana fa hanno deciso di dirsi ufficialmente addio a causa di vecchie incomprensioni che non sono riusciti a superare. L’addio tra di loro però, contrariamente a quanto si possa pensare, non è avvenuto in maniera pacifica, tutt’altro.

Sui media entrambi hanno iniziato a farsi la guerra, attaccandosi l’un l’altro. I tempi in cui la coppia parlava di matrimonio e si promettevano amore eterno sembrano essere ormai un lontano ricordo.

Pago ha accusato Serena di aver fatto qualcosa di grave, qualcosa su cui lui non può passare sopra e perdonarla per ricominciare insieme. Lei, invece, ci ha tenuto a ribadire che non è successo assolutamente niente di grave, ma il web non sembra crederle, continuando a massacrarla sui social. Una fetta di pubblico però crede nella sua buona fede, preoccupandosi di come stia ora dopo l’ennesima batosta sentimentale. A fare chiarezza, per questo motivo, ci ha pensato la sua gemella Elga Enardu che ha prontamente tranquillizzato i fan sulle condizioni di sua sorella.

Elga ha rivelato che Serena Enardu sta bene dopo la rottura con Pago, anche se a volte come è giusto che sia ha i suoi momenti di tristezza e malinconia.

Elga tranquillizza i fan di Serena Enardu dopo la rottura con Pago: “Sta bene”

Serena Enardu sta bene, anche se come anticipato ha i suoi momenti di tristezza, visto che la storia d’amore con Pacifico Settembre ha occupato una parte importate della sua vita. Parte che purtroppo, per volontà loro ovviamente, è stata fin troppo esposta ai media e al pubblico.

“Lei sta esattamente come la vedete: sta bene” ha spiegato Elga, rassicurando i loro fedeli sostenitori. “Certo, ha i suoi momenti dove alterna malinconia e rabbia, ma sta bene” ha proseguito. “Certi aspetti della sua relazioni con Pacifico evidentemente non le stavano poi così bene” si è sbilanciata Elga Enardu sulla rottura di Pago e Serena, tra l’altro l’ex tronista ha accusato il suo ex di usarla per vendere qualche copia in più, visto che a breve saranno disponibili il suo nuovo brano e il suo primo libro.

Serena Enardu dopo la rottura con Pago è pronta a riprendersi man mano ciò che era il suo quotidiano senza l’artista sardo al suo fianco.