Uomini e Donne | Enzo Capo dimentica Pamela con un’altra: “Sono single”

Uomini e Donne | Enzo Capo è stato beccato con un’altra donna dopo la fine della sua relazione con Pamela Barretta del Trono Over

La storia d’amore tra Enzo Capo e Pamela Barretta è ufficialmente arrivata al capolinea. La coppia, conosciutasi negli studi del Trono Over di Uomini e Donne ha deciso di separare le proprie strade a causa dei continui attacchi di gelosia, anche se la dama non ha mai nascosto di provare ancora un certo sentimento per lui.

Discorso completamente diverso per l’ex cavaliere che è stato beccato con un’altra donna dopo l’ennesimo confronto, finito male, con Pamela.

I fan, che avevano già stroncato l’atteggiamento di Enzo, non hanno gradito che la sua scelta di rimettersi in piazza subito dopo la fine della sua storia con Pamela. Per questo motivo, attraverso il suo profilo social, ci ha tenuto a chiarire che lui non deve fornire nessuna spiegazione agli utenti della rete in quanto essendo single è libero di fare ciò che vuole.

Enzo Capo è stato beccato con un’altra dopo la fine della storia con Pamela Barretta e il pubblico non sembra avergli perdonato questo gesto.

Enzo Capo sbotta sul web dopo il Trono Over di Uomini e Donne: “Non devo dare spiegazioni a nessuno”

Il cavaliere Enzo Capo, come anticipato, ci ha tenuto a chiarire con la storia d’amore con Pamela Barretta di Uomini e Donne è terminata dal mese di aprile e che non ha alcuna intenzione di rimanere tutta l’estate chiusa in casa a rimpiangere il vecchio amore ormai tramontato.

“Io sono liberissimo di fare quello che voglio ed essendo single non devo nessuna spiegazione” ha precisato Enzo Capo dopo la rottura con Pamela Barretta, i due hanno ampiamente discusso al Trono Over. “Cosa dovrei fare, chiudermi in casa e piangere per tutta l’estate?” ha proseguito.

“Oggi mi avete beccato con una persona al bar, mi avete fotografo e taggato e allora?” ha chiesto retoricamente. “Non posso uscire con nessuno?”

La storia d’amore tra Pamela ed Enzo di Uomini e Donne sembra essere arrivata ufficialmente al capolinea.