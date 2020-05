Uomini e Donne | Leonardo Greco dopo il coronavirus: “Ho perso il lavoro”

Uomini e Donne | Leonardo Greco, ex protagonista del Trono Classico, ha rivelato di aver perso il lavoro durante il periodo in cui ha contratto il coronavirus.

Leonardo Greco, noto al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte al Trono Classico di Uomini e Donne, ha passato decisamente mesi poco piacevoli. Come ben noto, infatti, l’ex tronista ha scoperto di aver contratto il coronavirus e dopo settimane in cui ha vissuto in un vero e proprio incubo, finalmente n’è riuscito ad uscire vincendo la sua battaglia.

Purtroppo il coronavirus non gli ha lasciato soltanto un terribile ricordo, ma gli ha anche fatto perdere il lavoro. Leonardo, recentemente intervistato dal magazine dedicato alla trasmissione di Maria De Filippi, ha raccontato le difficoltà vissute in questo periodo ma nonostante tutto è pronto più che mai a volersi rialzare e a reinventarsi ancora una volta.

“Purtroppo con il coronavirus la mia lavorativa è diventata un disastro” ha ammesso l’ex tronista di Uomini e Donne, che almeno è riuscito a rivedere sua figlia dopo mesi distanti. “Ho perso il lavoro, avevo aperto un’agenzia che si occupava delle attività turistiche e si stava avviando anche piuttosto bene” ha spiegato Leonardo Greco che ha perso il lavoro dopo il coronavirus. “Mi è crollato tutto quanto addosso, sarà costretto a reinventarmi ancora una volta” ha concluso.

Leonardo Greco di Uomini e Donne confessa: “Quando avevo il covid, avevo paura di dormire”

Leonardo Greco, oltre a confidare i suoi problemi relativi al campo lavorativo, ha anche raccontato del periodo in cui è stato positivo al coronavirus.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha vissuto un vero e proprio incubo e ha raccontato di aver avuto paura perfino di dormire, in quanto avrebbe potuto avere dei problemi alla respirazione che gli avrebbero potuto causare perfino la morte nel sonno.

“Ho vissuto in un vero e proprio incubo” ha raccontato Leonardo Greco sul coronavirus. “Questo male ti colpisce fisicamente ma anche a livello mentale” ha proseguito l’ex tronista che durante il periodo legato alla malattia non ha perso i rapporti con Raffaella Mennoia, autrice del programma. “In quel periodo la mia più grande paura era quella di addormentarmi” è andato avanti con il racconto legato alla sua esperienza sulla malattia. “Non ero in grado di parlare, ero attaccato alle flebo e respiravo con l’ossigeno” ha spiegato. “Avevo paura di soffocare nel momento in cui dormivo”.

Leonardo Greco di Uomini e Donne è guarito dal coronavirus e ora, anche se con qualche difficoltà, può ricominciare finalmente a vivere la sua vita.