Diletta Leotta | Le foto al lago, con Scardina è fuga d’amore – FOTO

Diletta Leotta e Daniele Scardina hanno trascorso il primo weekend utile dopo il lockdown sul lago di Como per celebrare il ritorno alla “normalità” e la passione della loro storia d’amore.

Manzoni “I promessi sposi” li ha fatti iniziare su quel ramo del lago di Como quasi per dare una collocazione all’amore vero. Quello che resiste a tutto, pur di animare in meglio le giornate di chi lo vive. Forse, allora, non è un caso nemmeno che Diletta Leotta e Daniele Scardina, ormai ufficialmente fidanzati anche per il jet-set italiano, dopo aver reso nota la propria relazione, abbiano passato il primo weekend utile laddove il celebre poeta e scrittore decantava oneri e onori dell’innamoramento e dei sentimenti puri che rischiano di sgretolarsi in assenza di forti motivazioni.

Diletta Leotta e Daniele Scardina – ora come ora – di motivi per essere felici ne hanno più di qualcuno: si amano alla follia, questo già basterebbe per colmare ogni eventuale avversità, la bella stagione fa capolino nel nostro Paese e – malgrado la pandemia da COVID-19 in corso – pensare alle vacanze non è così utopistico come sembrava e, infine, le prime giornate dopo il lockdown presentano l’occasione migliore per (ri)cominciare a vivere un po’ meno distanti, ma pur sempre uniti.

Diletta Leotta, amore e sorrisi sul lago di Como: weekend romantico con Scardina

Il ramo del lago di Como, allora, è accompagnato da alberi e siepi dell’avvolgente e meravigliosa Villa Leoni che, grazie al suo panorama dotato di ogni comfort e possibilità, garantisce giorni felici e spensierati in mezzo alla natura. Quindi, la Leotta non se lo fa ripetere due volte e comincia a scattare foto – con la complicità di Scardina – come se non ci fosse un domani.

Al netto di outfit e scollature provocanti, i fan sono estasiati per come la conduttrice sia serena e appagata. L’amore lenisce ogni ferita, diceva il poeta. In questo caso è non solo doveroso, ma anche rassicurante, constatare come – nonostante sembri essere un periodo magico – la conduttrice non abbia dimenticato il supporto e l’affetto dei fan.

Per questo regala continuamente contributi della sua “fuga romantica”: così insieme a lei sognano anche i followers, magari con un pizzico d’invidia in più, ma correlata sempre e comunque dalla giusta dose di ammirazione. “Il bello della Diletta” è anche rendere pubblico parte del proprio privato, non per ostentare le proprie ricchezze, bensì per condividere reciproche gioie in un periodo non proprio felicissimo per l’Italia: la vera e propria rivoluzione, attualmente, è riuscire a mantenere il sorriso nonostante le difficoltà oggettive che stiamo vivendo. La Leotta e Scardina sono, palesemente, più avvantaggiati dal punto di vista economico e sociale ma il loro esempio – sotto il profilo umano e sentimentale – andrebbe seguito. Persino con una sana e corroborante emulazione.

Siesta tra lago e montagna 😌

