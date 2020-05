Mara Venier e Simona Ventura sarebbero state in conflitto, qualche anno fa, per avere entrambe Antonio Zequila nei loro programmi televisivi Rai.

Antonio Zequila continua a raccontare inediti retroscena riguardanti la sua vita sulle pagine del settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini.

Questa volta l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rivelato che dopo la sua partecipazione all’Isola dei Famosi la sua popolarità era arrivata alle stelle. Tant’è che stato perfino motivo di conflitto per due delle più grandi conduttrici di punta della Rai. Chi? Mara Venier e Simona Ventura, le due si sarebbero ritrovate a volere Er Mutande nei loro programmi tv, tant’è che lui ha dovuto fare una scelta tra loro.

Secondo l’attore, che di recente ha rivelato le sue dimensioni intime, Mara gli avrebbe offerto di prendere parte, all’epoca, a ben 5 puntate di Domenica In, mentre Simona a 3 di Quelli che il Calcio.

Antonio Zequila è stato conteso da Mara Venier e Simona Ventura, ma l’attore ha optato per la zia più amata d’Italia.

Antonio Zequila ammette: “Ho scelto Mara Venier, anche se mi è costato caro”

Antonio Zequila ha ammesso poi di aver scelto, come anticipato, di prendere parte a Domenica In con Mara Venier in quanto avrebbe ragionato secondo il criterio del miglior offerente. Anche se, in un certo senso, quella scelta gli è costata cara visto che proprio lì ha discusso con Pappalardo, perdendo la possibilità per parecchi anni di lavorare sul piccolo schermo degli italiani.

“Io ho lavorato con mio padre nei mercati, quindi per scegliere a quale programma prendere parte mi sono affidato alla legge del miglior offerente” ha rivelato Zequila sul perché ha scelto Mara Venier, che lunedì scorso ha rivisto suo nipote dopo due mesi. “Anche se poi durante una di quelle mie ospitate, ha avuto luogo quella famosa litigata tra me e Pappalardo” ha aggiunto l’ex concorrente di Alfonso Signorini.

Almeno per il momento, Mara Venier e Simona Ventura non hanno ancora commentato le inedite rivelazioni di Zequila, che le vedrebbero rivali per accaparrarselo, anni fa, come ospite fisso dei loro programmi.